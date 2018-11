UFG realiza ação para readaptação de pacientes do Caps

Visando desenvolver na prática a promoção da saúde e colaborar com a reinserção social de pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da Prefeitura de Goiânia, a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (Fanut-UFG) realiza nesta quinta-feira (22/11), às 8h, ação na Gerarte, associação de trabalho e produção solidária da Saúde Mental. Na ocasião, os participantes irão ser orientados quanto a melhor forma de comercializar os seus produtos, colaborando para a autonomia, geração de renda e colaborando para que os associados possam se readaptar de forma plena a vida em sociedade.

A atividade está em consonância com a Política Nacional de Promoção à Saúde e tem por objetivo promover o bem estar dos pacientes encaminhados do Caps e que realizam seus trabalhos na associação.

A ideia de colaborar para a visibilidade do projeto nasceu de visita de alunos da Fanut da UFG que avaliou a realidade do local e propôs elaborar um plano de marketing. Com o objetivo de divulgar, juntamente com eles (pacientes e profissionais), o projeto Gerarte e seus produtos na comunidade da UFG. A ação visa aumentar a visibilidade deste projeto tão importante, frisando não somente para a comunidade universitária, mas para toda a população que com muito pouco é possível mudar a vida das pessoas. A atividade é realizada como parte da disciplina Promoção da Saúde II e é coordenado pelas professoras Veruska Prado e Giovanna Oliveira.

Readaptação social

A Gerarte é uma Associação de Trabalho e Produção Solidária da Saúde Mental, ligada à Secretaria de Saúde de Goiânia, que visa autonomia, reinserção social e principalmente geração de renda aos associados (pacientes). A Gerarte oferece oficinas de produção de artesanato, costura, bordado, tecelagem, jornal e pintura aos pacientes encaminhados pelos Caps de forma a proporcionar aos participantes em fase de estabilidade e readaptação a chance de desenvolver sua capacidade de produção para que, posteriormente possam trabalhar sozinhos para obtenção de renda. A verba arrecadada na venda destes produtos é destinada aos próprios pacientes para que eles contribuam na renda familiar.