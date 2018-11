Aposentados e pensionistas nascidos em novembro devem se recadastrar até dia 30

Os aposentados vinculados à Prefeitura de Goiânia nascidos no mês de novembro devem se recadastrar até o dia 30, no Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia (IPSM). A Prefeitura de Goiânia alerta que, após essa data, quem não estiver com os dados atualizado terá o pagamento do benefício bloqueado.

Para os pensionistas, que devem se recadastrar a cada seis meses, a data limite para atualização dos dados em novembro também é o dia 30. O recadastramento anual dos dados é uma exigência legal, pois garante a atualização das informações de cada servidor e sua prova de vida. Todos os servidores inativos devem atualizar seus dados no mês do aniversário.

O aposentado ou pensionista pode atualizar seus dados no balcão de atendimento do IPSM, que fica na avenida B, n.º 155, no setor Oeste. O horário de funcionamento é das 7 às 18 horas. Os telefones de contato são (62) 3524-5831.

No ato do recadastramento, é preciso apresentar Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço. Quem mora fora do País, pode solicitar a documentação certificada na Embaixada brasileira e encaminhar via Correios.