Distrito de Vila Rica recebe 15°Frente de Serviços nesta sexta-feira

A Prefeitura de Goiânia realiza na próxima sexta-feira, 23, a 15° da Frente de Serviços. Nesta edição, moradores do distrito de Vila Rica, região norte da capital, receberão diversos serviços da administração municipal. Das 8h30 às 12h, atendimentos de diversas secretarias estarão à disposição dos moradores na Escola Municipal José Carlos Pimenta. A abertura do evento será às 8h, com a presença do prefeito Iris Rezende.

Operação tapa-buracos, pintura de meio-fios, limpeza e retirada de entulhos, revitalização da sinalização horizontal de trânsito e reformas de prédios públicos fazem parte dos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Já o atendimento à população consistirá na área da saúde, como aferição de pressão, exames de glicemia, marcação de exames, entre outros. Outras pastas da administração, como Educação, Finanças e Direitos Humanos, também estarão presentes.

Para o prefeito Iris Rezende, essa forma de trabalho tem o objetivo de aproximar a população da administração pública. “Não tínhamos dúvidas do sucesso dessa forma de administrar. O Mutirão é, sobretudo, uma grande festa cívica, é a administração perto do povo, ouvindo e atendendo suas demandas, de forma que temos uma grande satisfação em realizá-lo”.

História

O Distrito de Vila Rica é um bairro de Goiânia, localizado na região norte da capital, próximo à cidade de Nerópolis. Antes um povoado da zona rural, o distrito foi fundado em 1993, por meio da Lei nº 7.257. O território abrange uma antiga posse de Ângelo Quirino que contava com vários moradores. Após a morte de Quirino, a população residente, formada por mais de 500 famílias, reivindicou as escrituras dos imóveis, um processo que durou mais de cinquenta anos.