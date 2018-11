Doe Sangue ao Som do Rock acontece neste sábado, no HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, em parceria com o Hemocentro de Goiás (Hemogo), realizam neste sábado, 24 de novembro, a quinta edição do evento Doe Sangue ao Som do Rock. O evento faz parte das ações em celebração à Semana do Doador de Sangue Voluntário, que tem seu dia oficial celebrado no dia 25, domingo. Com apresentação das bandas Balaclava e The Masters, a ação acontece das 9h às 14 horas, no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do HGG. Nesta edição, mais de 30 motoclubes confirmaram presença no evento que estimula a doação de sangue unindo solidariedade e a paixão pelo rock’n’roll.

A iniciativa vem crescendo a cada ano. Na primeira edição, realizada em 2014, o evento recebeu o apoio de cerca de 9 motoclubes, e na próxima edição, que acontece no fim de semana, contará com o apoio de integrantes de mais de 30. Para o assessor de Tecnologia do Idtech e membro do grupo motociclista “Metal & Óleo”, Adonai Andrade, a ação a cada ano arrebata mais apoiadores, já que na última edição, o evento recebeu cerca de 300 pessoas e coletou 119 bolsas de sangue.

“O Doe Sangue ao Som do Rock é um evento que cresce a cada edição em participação dos motoclubes, dos motociclistas, e sociedade como um todo. É sempre bom encontrar os amigos, alguns inclusive ficam alguns meses sem doar, para doar o sangue nesta data. Este ano temos inclusive equipes de jiu-jitsu apoiando o evento. Esperamos que as doações salvem diversas vidas. Agradeço a todos que ajudam de forma direta, ou indiretamente, citando como exemplo a grande quantidade de divulgações que temos nas redes sociais, por apoiadores da ação”, declarou Adonai.

O baterista da banda The Masters, Flávio Scartezini, agradeceu o convite. “Para nós é um imenso prazer poder fazer nossa parte com este exemplo de cidadania, que é ajudar quem precisa. Doem sangue e salvem vidas!”, declarou. Para o baixista da banda Balaclava, André Montanini, os participantes do evento possuem o espírito de solidariedade, que é uma característica dos grupos de motociclistas.

“Este evento é bem organizado e valoriza os participantes na medida em que proporciona aos doadores de sangue um momento de descontração e integração entre a sociedade, pacientes e hospital ao reunir em um só espaço coleta de sangue e música. Para nós da Balaclava é uma honra participar pela segunda vez desse tipo de ação. Que venham tantos outras. A causa é nobre”, declarou André.

Cada bolsa de sangue coletada pode ajudar até quatro pessoas adultas ou até 10 crianças, já que cada unidade de sangue pode ser dividida de acordo com a necessidade do paciente. Além de celebrar a Semana Nacional do Doador de Sangue e chamar a atenção para a doação, a ação tem o objetivo de aumentar o estoque do Hemocentro para os meses de dezembro e janeiro, período em que há um aumento na demanda.

Quem pode doar

Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade; pesar no mínimo 55kg; ter boas condições de saúde; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e alimentado (evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas); e apresentar documento original com foto.

Serviço

Evento Doe Sangue ao som do Rock

Data: 24 de novembro, sábado

Horário: das 9h às 14h

Local: Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG

Entrada gratuita