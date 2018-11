Filarmônica traz obra de John Williams em concerto no CCON

A Orquestra Filarmônica de Goiás volta a se apresentar no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). O concerto sob a regência do maestro britânico Neil Thomson está marcado para este domingo (25/11), às 11 horas. A entrada é gratuita e não é preciso retirar ingresso antecipadamente.

O repertório traz um clássico das trilhas sonoras de cinema: a abertura de Os Cowboys, tema escrito pelo consagrado compositor John Williams. Dirigido por Mark Rydell e lançado em 1972, Os Cowboys tem John Wayne como protagonista e é considerado um dos melhores faroestes de todos os tempos.

Também fazem parte do programa duas obras de grandes compositores do período romântico – O último sono da Virgem (J. Massenet) e Marcha Eslava (P. I. Tchaikovsky) – e duas obras de importantes compositores brasileiros – Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4 (H. Villa-Lobos) e Suíte sinfônica nº 2 “Pernambucana” (C. Guerra-Peixe).

Serviço

Orquestra Filarmônica de Goiás sob a regência de Neil Thomson

Data: 25 de novembro de 2018 (domingo)

Horário: 11 horas (pontualmente)

Local: Palácio da Música / Centro Cultural Oscar Niemeyer (Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 4490, Quadra Gleba, Lote 1 – Setor Fazenda Gameleira – Goiânia/GO)

Entrada franca

Repertório

J. Williams – Abertura de “Os Cowboys”

J. Massenet – O último sono da Virgem

P. I. Tchaikovsky – Marcha Eslava

H. Villa-Lobos – Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4

C. Guerra-Peixe – Suíte sinfônica nº 2 “Pernambucana”