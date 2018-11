Goiânia terá Ação Cidadã Mulheres no sábado

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã, realiza edição especial do Programa Ação Cidadã dedicado às mulheres. O evento no próximo sábado, dia 24, no Colégio Estadual Francisco Maria Dantas, no Setor Mansões Paraíso, em Goiânia, com atendimento das 8 às 16 horas.

O evento integra a programação da Campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, realizada pelo Conselho Estadual da Mulher (Conem) e Secretaria Cidadã, com programação até dia 10 de dezembro. O Ação Cidadãb é o programa itinerante da Secretaria Cidadã que leva serviços à população. O programa já realizou 202 edições desde 2015 e registrou mais de 1,6 milhão de atendimentos em todo o Estado.

Segundo o secretário Murilo Mendonça, o objetivo desta edição especial é ressaltar a importância da luta pelo respeito à dignidade e fim da violência contra a mulher goiana. “O governador José Eliton determinou que organizássemos uma Ação Cidadãvoltada para as mulheres, reafirmando como cidadã para a sociedade”, frisou.

Além dos serviços tradicionais do Ação Cidadã, que tem destaque na emissão de documentação civil, esta edição especial contará ainda com extras, como a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, Núcleo da Mulher da Defensoria Pública e donativos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e serviços de defesa da diversidade sexual, com destaque para emissão da Carteira de Nome Social, voltada a transexuais, entre outros. Para realização da Ação Cidadã, a secretaria conta com parceria de diversos órgãos de governo e entidades privadas.

Os 21 Dias de Ativismo

Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher é uma campanha global criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com o intuito de envolver e mobilizar as populações em torno do tema violência contra as mulheres. Originalmente, a campanha tem duração de 16 dias, encerrando-se em 10 de dezembro, celebrado como Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas no Brasil ganhou mais cinco dias para contemplar a luta das mulheres negras.

Assim, os 21 Dias de Ativismo chama atenção também para a dura realidade da mulher negra, daí as atividades práticas da campanha que começaram em 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. “Isso é o justo reconhecimento da opressão e discriminação contra a população negra, em especial as mulheres negras brasileiras, que têm suas vidas marcadas pela opressão de gênero, raça e classe social”, comenta a presidente do Conem, Ana Rita Marcelo de Castro.

Programa Ação Cidadã Especial Mulher

Data e horário: sábado (24), das 8 às 16 horas

Local: Colégio Estadual Francisco Maria Dantas (Alameda Córrego Fundo, Mansões Paraíso, Goiânia)