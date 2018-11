Vitti recebe Caiado em primeira visita à Assembleia pós eleições

O presidente da Assembleia Legislativa José Vitti recebeu o governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) no final da tarde desta quarta-feira, 21, no gabinete da Presidência. Por cerca de duas horas, 37 dos 41 deputados estaduais goianos ficaram reunidos com Caiado, o senador Wilder Morais, que é coordenador da equipe de transição do governador eleito e alguns técnicos que integram o grupo.

Ao final da reunião, Vitti considerou a visita do governador eleito como altamente positiva. “O governador, antes de tomar posse, fazer uma visita ao Legislativo, é muito positivo e profícuo nesse momento de transição”, avaliou.

O presidente da Alego disse que trabalha na busca de consenso sobre assuntos polêmicos, como o cumprimento do Orçamento Impositivo. Sobre isso, ele revelou que a postura de Caiado em defender as emendas impositivas agradou aos deputados. Segundo ele, o que vai ser discutido é qual percentual do orçamento será destinado ao pagamento delas. “O Governador está muito sensível em relação a esse assunto. Ele é a favor do Orçamento Impositivo. Devemos encontrar agora a melhor forma e maneira de aplicá-lo dentro do orçamento para 2019 e nos anos seguintes”, completou.

Vitti acrescentou que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de autoria do deputado estadual Bruno Peixoto (MDB), que pede a prorrogação, por dois anos, para o início do pagamento das emendas não deve ser aprovada. “Acredito que haverá emendas para que possamos atender os anseios dos deputados desta Casa”, completou.

Já em relação à convalidação dos incentivos fiscais, Vitti defendeu ajustes para ajudar o próximo governo a ter fôlego de caixa. “Nós temos sim um déficit oriundo dos incentivos fiscais. Algumas cadeias produtivas precisam, por necessidade, de competitividade. Agora nós entendemos também que existem algumas que precisa haver um corte. Já existem reuniões marcadas para buscarmos o entendimento, mas sou contra corte linear para que não percamos empresas, empregos e competitividade”, defendeu.

O governador eleito Ronaldo Caiado deixou o encontro demonstrando satisfação pelo diálogo com os parlamentares e defendeu as prerrogativas do Poder Legislativo. “O Legislativo tem todas as prerrogativas de discutir, emendar, alterar o texto, e eu poder avaliar o resultado final. Vim simplesmente pedir a eles a contribuição nas matérias que são relevantes nesse final de ano e que nós precisamos de avançar até o final do ano legislativo, para que a gente tenha resultado em 2019”, avaliou. O governador eleito garantiu que o Poder Legislativo será valorizado em seu mandato, a partir de 1º de janeiro de 2019.