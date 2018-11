Papai Noel aterrissa no Shopping Bougainville neste sábado

O Shopping Bougainville já está em pleno clima de Natal, mas o verdadeiro espírito natalino vai contagiar público visitante e colaboradores do centro de compras no próximo sábado, 24, às 18h, com a chegada do personagem mais emblemático da festa: o Papai Noel. O bom velhinho vai dar boas-vindas aos festejos natalinos em seu trono, no Piso 2, em frente à loja Gentleman, até a véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Do próximo sábado até o dia 3 de dezembro, Papai Noel e sua assistente Noelete atenderão ao público das 13h às 19h e, do dia 4 de dezembro até o dia 24, das 13h às 21h.

Neste ano, o Shopping Bougainville escolheu o tema “Jardim Mágico” para inspirar a sua decoração natalina. A cargo da Zero57, empresa responsável pela confecção da decoração, os enfeites e adornos privilegiam cenários temáticos contemplativos, com exposições em todos os pisos do Shopping e ainda um espaço temático dedicado a um passeio em realidade virtual no trenó do Papai Noel, que estará localizado no piso 1, ao lado do Café do Mundo. Já a decoração externa foi inaugurada no último dia 15 e busca valorizar a nova fachada do centro de compras.

No momento, além da deslumbrante decoração natalina que já encanta os frequentadores do shopping, a exposição fotográfica “Natal Mágico”, da fotógrafa Paula Souza, está à disposição dos visitantes até o próximo dia 24 de dezembro, com entrada franca, no Piso 2, ao lado do trono do Papai Noel.

Para a campanha de vendas, o Shopping Bougainville vai sortear, às 17h do dia 11 de janeiro de 2019, um automóvel Jeep Compass Sport 2.0 Flex 2018/2018, na cor vermelho tribal metálica. Para concorrer, os clientes ganham um cupom a cada R$ 400 em compras em qualquer uma das lojas que aderiram à campanha promocional. As notas fiscais podem ser trocadas no balcão instalado no Piso 2, ao lado da loja Dumond, até o dia do sorteio.