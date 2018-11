40 vagas para técnico de rádio e televisão estão disponíveis no Sine Municipal

A unidade da Prefeitura de Goiânia responsável pela divulgação das ofertas de emprego informa o total de 658 vagas nesta segunda-feira, dia 26. Quem se interessar por alguma das oportunidades, que, hoje, têm o quantitativo de 40 postos de trabalho para a função de técnico de rádio e televisão, pode se dirigir ao Sine Municipal, localizado no Edifício Pathernon Center, Setor Central da cidade.

As pessoas com deficiência também podem procurar o Sine Municipal. Hoje, há 231 oportunidades de trabalho exclusivas para esse público. Os maiores quantitativos estão concentradas nas áreas de vigilante, com 70; servente de limpeza, com 30; e repositor de mercadorias, com 14 postos de trabalho.

O atendimento no Sine Municipal, unidade que é gerenciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), ocorre entre 7h30 e 18h. No local, os candidatos devem preencher o documento de solicitação e apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine analisará quais oportunidades de emprego estão compatíveis com o currículo da pessoa. Se for constatada a aptidão do interessado, conforme requisitos exigidos, a unidade da Administração Municipal faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Oportunidades do dia:

Açougueiro desossador 2

Analista contábil 2

Analista de controle de qualidade 2

Analista de marketing 2

Assistente administrativo 4

Atendente de farmácia (balconista) 12

Auxiliar contábil 2

Auxiliar de cabeleireiro 2

Auxiliar de cobrança 6

Auxiliar de cozinha 6

Auxiliar de marceneiro 2

Auxiliar de mecânico de autos 4

Barbeiro 5

Barman 3

Cabeleireiro 4

Caseiro 2

Chapista de lanchonete 2

Churrasqueiro 2

Classificador de grãos 12

Confeiteiro 5

Consertador de pneus 2

Corretor de imóveis 28

Costureira de máquinas industriais 4

Costureira em geral 7

Cozinheiro geral 3

Eletricista 18

Eletricista auxiliar 2

Eletricista de alta-tensão 10

Eletricista de baixa tensão 10

Eletricista de instalações de veículos automotores 4

Encanador 5

Encarregado de manutenção 7

Encarregado eletricista de instalações 2

Enfermeiro 3

Esteticista 2

Gerente de restaurante 2

Instalador de som e acessórios de veículos 2

Jardineiro 2

Lavador de ônibus 18

Maître 2

Manicure 9

Marceneiro 10

Mecânico 4

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 2

Mecânico de automóveis e caminhões 2

Mecânico de automóvel 4

Mecânico de empilhadeira 3

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 9

Modelista 2

Montador 3

Montador de acessórios 2

Montador de equipamentos elétricos 2

Montador de estruturas de aço 3

Montador de estruturas metálicas 6

Motofretista 2

Motorista carreteiro 2

Motorista de ônibus rodoviário 25

Operador de máquina de dobrar chapas 2

Operador de máquina de empacotar 2

Operador eletromecânico 2

Padeiro 4

Pedreiro 15

Pintor de obras 15

Polidor de automóveis 2

Professor de dança 2

Projetista de móveis 2

Representante comercial autônomo 5

Serralheiro 10

Soldador 3

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 8

Técnico de enfermagem 3

Técnico de manutenção eletrônica 2

Técnico de rádio e televisão 40

Técnico em fibras ópticas 2

Técnico em segurança do trabalho 2

Tecnólogo em sistemas biomédicos 2

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens 1

Ajudante de motorista 6

Assistente administrativo 4

Assistente de vendas 1

Atendente de telemarketing 1

Auxiliar administrativo 6

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de estoque 2

Auxiliar de limpeza 12

Auxiliar de linha de produção 11

Auxiliar de logística 3

Auxiliar de pessoal 1

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 1

Carregador (armazém) 2

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) 1

Conservador de estradas de rodagem 1

Empacotador (à mão) 1

Enfermeiro 1

Estoquista 2

Inspetor de vigilância 1

Monitor de alunos 1

Operador de caixa 12

Operador de guincho 1

Operador de processo de produção 4

Operador de tráfego 1

Porteiro 3

Repositor (em supermercados) 8

Repositor de mercadorias 14

Servente de limpeza 30

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vigilante 70