Matrícula de novos alunos na rede estadual só até dia 30

Esta é a última semana para matrícula de novos alunos na rede estadual de educação. O período de solicitação de vagas para novos alunos vai até a próxima sexta-feira, dia 30, pelo site: www.matricula.go.gov.br

O calendário escolar para 2019 prevê 203 dias letivos, sendo 107 no primeiro semestre e 96 no segundo. O início das aulas será no dia 21 de janeiro e o término no dia 18 de dezembro. O primeiro semestre termina no dia 28 de junho e o segundo semestre começará no dia 1º de agosto.

Fim das filas



A matrícula informatizada é para eliminar filas nas escolas, democratizar o acesso e garantir o aproveitamento total da capacidade física das Unidades Escolares.

Para se inscrever é necessário inserir os dados pessoais do aluno, endereço completo, dados escolares e escolher três opções de escolas. O aluno será alocado na opção que tiver vaga ou em uma escola próxima. A confirmação da matrícula será em dezembro, de 14 a 21.

Todas as unidades escolares e coordenações regionais de educação em Goiás funcionam como pontos de apoio com informações e orientações sobre o processo de matrícula.

Para os alunos que já estudam na rede, os processos de renovação, transferências e outros são feitos na própria unidade de ensino. O aluno que não renovar a matrícula no prazo estipulado passa a concorrer por vagas junto com os novos alunos.

Serviço

Período de solicitação de vagas – Matrícula de novos alunos 2019/1-

De 19 a 30 de novembro de 2018.

Período de confirmação e efetivação da matrícula – de 14 a 21 de dezembro de 2018.