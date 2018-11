Música no Museu começa nesta terça-feira

A música ganha espaço nos museus de Goiânia ao som de piano, em memoráveis recitais realizados com o Projeto Música no Museu. A iniciativa começa nesta terça-feira, dia 27, às 16h30, no Museu Zoroastro Artiaga (Muza), na Praça Cívica.

Os museus da Imagem e do Som (MIS), Museu Pedro Ludovico Teixeira e a Sala Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, também serão palcos do evento, com entrada gratuita. Os museus são unidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce).

Serão apresentados quatro concertos com músicos da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), além de visitas mediadas e participação especial de atores do Instituto de Educação Gustav Ritter, da Seduce.

O projeto é para valorizar os espaços públicos, formar novas plateias e estimular a música de concerto nos museus. A iniciativa é uma parceria da Seduce, por meio da Superintendência Executiva de Cultura, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e do Instituto Gustav Ritter.

Estão à frente na coordenação do evento a professora Gyovana Carneiro, superintendente Executiva de Cultura, e Keith Valéria, chefe de núcleo de Biblioteca, Arquivo, Museus e Centros Culturais, ambas da Seduce.

Roteiro das apresentações:

– Museu Zoroastro Artiaga – Muza –27/11/18

16h30 – Visita Mediada

17 horas – Recital

– Museu da Imagem e do Som – MIS – 04/12/18

16h30 – Visita Mediada

17 horas – Recital

– Museu Pedro Ludovico Teixeira (Casa de Pedro) – 11/12/18

16h30 – Visita Mediada

17 horas – Recital

– Sala Dona Gercina Borges (Palácio das Esmeraldas) –12/12/18

Sarau com músicos da UFG e atores do Gustavo Ritter que irão recitar poesias