Na próxima semana o circo estará em cena em Goiânia, na 1ª Mostra Fora do Eixo

Em Goiânia, o fim de semana de 30 de novembro a 02 de dezembro será preenchido por números circenses de Lira Acrobática, Faixas Aéreas, Trapézio Fixo, Cordas Lisas, entre outros equipamentos de circo, através das 13 (treze) performances artísticas criadas pelos primeiros alunos concluintes do Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo (NUFAAC).

A Mostra, chamada Fora do Eixo, que ocupará três espaços da capital (Clube de Engenharia de Goiás, Espaço Sonhus e Teatro Goiânia Ouro), é mais uma das etapas do projeto que teve início em junho e que nos últimos meses reuniu artistas de circo, brasileiros e estrangeiros, em torno de um trabalho de formação e aperfeiçoamento inédito em Goiânia. A proposta do evento é levar ao público os processos de criação dos alunos do Núcleo, demonstrando as evoluções técnicas nas linguagens cênicas de cada integrante. A Mostra Fora do Eixo é uma experiência prévia, que antecipa programações do Festival Internacional de Circo, previsto para junho de 2019. O NUFAAC é uma realização da Catavento Companhia Circense. O projeto conta com o apoio institucional da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia.

Segundo Felipe Nicknig, coordenador da Catavento Companhia Circense e do NUFAAC, a proposta é envolver o público nos processos de aprendizagem do circo e de criação das obras cênicas ligadas à linguagem artística do circo. Sobre a importância desse trabalho, Felipe comenta: “As criações de nossos alunos, que serão apresentadas na Mostra Fora do Eixo, trazem à cena indagações, questionamentos e olhares pessoais dos alunos sobre temáticas atuais como sexualidade, corpo e medos que enfrentam. Também trazem recortes da vida de cada um, assim como sonhos e a sensação de voar e cair. Nos palcos, o público também encontrará números inspirados na vida e nos poemas de grandes artistas como Cora Coralina. Ou seja, é uma oportunidade do espectador se aproximar do artista em seus métodos e suas histórias, e só por isso já seria fabuloso. Mas a Mostra também é mais uma oportunidade do público goiano desfrutar de uma programação cultural de muita qualidade, porque esse também é nosso propósito. Fazer um circo que faça brilhar os olhos da plateia.”

Seminário

Dentro da programação da Mostra Fora do Eixo também acontecerá um Seminário de Formação Circense, que contará com a participação dos alunos e professores do NUFAAC. O objetivo é realizar um debate sobre as experiências vividas por esta primeira turma do Núcleo de Formação, tanto quanto identificar limites e possibilidades encontrados nesse percurso.

Escola de Circo inédita e internacional

O projeto do NUFAAC é inédito no Estado de Goiás, principalmente por sua carga horária de 586 horas, que só se compara aos cursos da Escola Nacional de Circo, do Rio de Janeiro. Segundo seu idealizador, Felipe Nicknig, a ideia é oferecer oportunidades aqui mesmo, em Goiânia, para artistas que atualmente precisam buscar fora do estado este tipo de instrução e de conteúdos tão aprofundados.

O NUFAAC teve início em 11 de junho, e suas aulas acontecem de segunda a sexta-feira, na sede da Catavento Companhia Circense (R. 132, nº 500, St. Sul – junto ao Clube de Engenharia de Goiás). As atividades incluem: aulas diárias, palestras, seminários, estágios e cursos inéditos sobre segurança, além da criação de números artísticos.

Serviço

Mostra Fora do Eixo e Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo (NUFAAC).

30 de novembro de 2018 – 6ª feira – 21 horas

1ª Sessão de apresentações circenses

Local: Clube de Engenharia de Goiás

Ingressos: R$ 20 inteira / R$10 meia

01 de dezembro de 2018 – sábado – Das 9h às 13h

Seminário de Formação Ampliada para Artistas de Circo

Local: Espaço Sonhus

Entrada Gratuita

02 dezembro de 2018 – domingo – 16 horas e 19 horas

2ª Sessão de apresentações circenses

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro

R$ 20 inteira / R$ 10 meia