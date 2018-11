Centro Cultural Oscar Niemeyer será reaberto em dezembro

O governador José Eliton vistoriou, na manhã desta terça-feira, dia 27, as obras de reforma do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e garantiu que será reaberto ao público no mês que vem. As obras incluem a reforma da biblioteca e da área de administração, o prédio do Monumento aos Direitos Humanos e o Palácio da Música, com a recuperação das áreas internas, adequação das instalações elétricas, pintura e colocação de luminárias, ao custo de R$ 10 milhões.

“A previsão de entrega é para o dia 15 dezembro”, com exposições artísticas e apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás, informou o governador. Já estão em fase de conclusão os serviços de revisão das instalações elétricas, as substituições do forro e do piso.

A última etapa da obra abrangerá a revisão da galeria de Arte e Cinema. O governador destacou a grandeza do empreendimento e disse que é “um espaço cultural extremamente relevante para Goiás, que garante às próximas gerações um local adequado não só para a cultura, mas também para o lazer”, observando que ele se tornou também em um espaço de convivência e de guarda da memória de Goiás.

Biblioteca

A Biblioteca do CCON, com acervo de 60 mil livros, vai ocupar dois pavimentos do prédio retangular do Centro Cultural, com espaços dedicados aos públicos infantil, juvenil e adulto, projeto inspirado nas melhores bibliotecas da América Latina. O segundo pavimento estará equipado com tablets, computadores e TVs de última geração, para uso da população como biblioteca virtual. “Essa biblioteca possibilitará ao usuário acessar o conteúdo cultural e o conteúdo de informação de todo o mundo”, frisou José Eliton.

Inaugurações

Ao final da vistoria, José Eliton fez um relato de obras que serão inauguradas ainda este ano. “Vamos entregar dia 21 dezembro a duplicação da rodovia de Goiânia à cidade de Goiás, a Unidade de Saúde Especializada de Posse, duas rodovias na Região Norte do Estado e o Centro Odontológico da capital”, listou.