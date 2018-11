Em Oxford, Caiado participa de estudos para implantar uma gestão mais eficiente

O senador e governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), disse que os dois primeiros dias do Fórum de Gestão Pública, na Universidade de Oxford, trataram de formas efetivas para a administração pública conquistar resultados reais à população. Entre os presentes, destaca-se o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Thomas Shannon, que coordenou a transição governamental entre Barack Obama e Donald Trump. Caiado teve a oportunidade de participar de debate com o norte-americano.

“A Universidade de Oxford realmente é algo totalmente diferente de tudo que já presenciei e de todos os cursos que já fiz. De uma intensidade integral, das 9 da manhã até 8 da noite”, elogiou. Segundo Caiado, gestores dos EUA, Europa e demais continentes debateram a importância do recrutamento dos perfis certos para compor a estrutura de governo. “E como motivar todos para que as ações tenham eficiência em tempo e em resultado junto ao cidadão. E que a motivação traga confiança no governante”, disse.

Caiado disse que ao todo são 60 participantes, que debatem determinada matéria em pauta, com soluções que possam ser dadas em cada situação. “É preciso recrutar líderes não apenas no funcionalismo público, mas nas universidades, para criarmos uma cultura formadora de pessoas que venham amanhã ocupar essas posições estratégicas no governo” disse.

Ronaldo Caiado falou sobre suas impressões sobre os dois primeiros dias. “O resultado tem sido maravilhoso, um ambiente 100% universitário e a cidade (Oxford) tem o seu charme especial. A oportunidade está sendo muito bem aproveitada. Espero até domingo ter condições de debater com muito mais conhecimento em relação a esses pontos. Não deixa de ser uma oportunidade de ouvir experiências de todo o mundo”, disse.

Ao todo nove governadores eleitos e em exercício participam do evento na Inglaterra. O Encontro de Altas Autoridades para debater “Uma nova agenda para gestão pública do Brasil” termina nesta terça-feira (27/11); já entre os dias 28 e 30 de novembro, o debate girará em torno das prioridades em Educação: “Debatendo uma agenda para os próximos quatro”.

Além dos governadores, prefeitos, parlamentares e representantes de cada área de todo o mundo marcam presença.

O governador eleito Ronaldo Caiado está acompanhado da esposa, Gracinha Caiado. O trabalho da equipe de transição, comandada pelo senador Wilder Morais (Democratas), segue normalmente.