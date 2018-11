Feira de livros no Shopping Cerrado tem obras a partir de R$ 5

O Shopping Cerrado recebe, até o dia 27 de dezembro, a Feira do Livro da Letrinha, que conta com cerca de 2 mil obras de diversos gêneros. A feira teve início no sábado (17) e é organizada pela Letrinha, uma empresa que realiza feiras de livros em shoppings e possui quiosques de livros, com parceria da Editora Pé da Letra. Entre os gêneros disponíveis na feira estão infantil, infanto-juvenil, clássicos, romance, culinária e biográficos.

Os livros têm preços especiais, estando à venda a partir de R$ 5. Além das obras, a Feira do Livro da Letrinha oferece para o público uma programação cultural diversificada todos os sábados e domingos, sempre às 16 horas. Neste sábado (1º), haverá um pocket show musical, enquanto que, no domingo, o espaço receberá um caricaturista.

A organização da feira promoverá momentos voltados para contos e brincadeiras com balões, no final de semana seguinte. Já nos dias 15 e 16 de dezembro, serão realizados uma roda de fantoches e um momento com música. O público contará ainda com as atividades “Contos Encantados”, no dia 22 de dezembro, e “Caricatura Show”, em 23 de dezembro, finalizando a programação cultural.

A Feira do Livro da Letrinha tem entrada gratuita e funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas. A estrutura fica no térreo, próximo às Lojas Americanas. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.