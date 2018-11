Sesc Cidadania abre inscrições para quase mil vagas em novas escolas

O Sistema Federação do Comércio de Goiás/Sesc/Senac anunciou a maior expansão de sua história. A partir de 2019 estarão disponíveis 815 novas vagas em três novas unidades nas cidades de Goiânia, Anápolis e Itumbiara. “Replicaremos o modelo vitorioso do Sesc Cidadania nas dependências do Senac, do ensino fundamental ao médio”, explicou o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi. As inscrições já estão abertas!

Na capital, a nova escola funcionará nas dependências da Faculdade Senac, no Setor Santa Genoveva. As unidades do Senac de Anápolis e Itumbiara também terão o seu Sesc Cidadania, conforme garantiu o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim. Segundo ele, se somadas às 400 novas vagas já preenchidas do Sesc Cidadania, as escolas receberão mais 1.200 alunos.

No Sesc Cidadania, no setor Santa Genoveva (Av. Caiapó), em Goiânia, funcionarão as turmas do período matutino para Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. Em Anápolis (Av. Senador José Lourenço Dias), serão turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º e 2º ano). Itumbiara (R. Waldomiro Pereira) contará com turmas de Ensino Médio.

O período de inscrições do processo seletivo começou no dia 26 de novembro, exclusivamente pelo site do Sesc Goiás (sescgo.com.br) para quem possui o cartão Sesc. Já o público em geral deve entrar em contato com a unidade de interesse na mesma data (a partir de 26 de novembro) e deixar o nome na lista de espera. A contemplação ocorrerá mediante a disponibilidade de vagas.

Após realizar a inscrição no site, o aluno receberá informações da data da entrevista e matrícula.