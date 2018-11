Aparecida de Goiânia ganha sexta linha interbairros

Será lançada nesta quinta-feira, 29 de novembro, no Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, a linha 975 (T. Veiga Jardim / IFG / T. Araguaia Pq. Industrial). Esta é a última de seis novas linhas que estão sendo implantadas no município desde maio deste ano. As novas linhas foram criadas para atender as necessidades de deslocamento dentro do município de Aparecida, decorrentes da dinâmica urbana que impactou o município positivamente nos últimos 10 anos.

A linha 975 fará ligação entre os terminais Veiga Jardim e Araguaia, proporcionando mais uma opção de atendimento entre estes terminais. Ao longo de seu trajeto, ela também irá atender locais de grande movimentação de pessoas como o Hospital de Urgências de Aparecida (Huapa), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal Goiano (IFG), Forúm de Aparecida, SESI e o Parque Industrial de Aparecida de Goiânia, assim, os passageiros que precisam ir até estes locais, terão mais uma opção de deslocamento.

Com 36 quilômetros de extensão a 975 irá atender cerca de 112 mil passageiros por mês. Ao todo 24 bairros serão beneficiados com a nova linha, entre eles estão o Parque Veiga Jardim, Setor Araguaia, Loteamento Retiro do Bosque, Loteamento Nova Olinda, Conjunto Planície, Residencial Village Garavelo e o Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (DAIAG).

As novas linhas foram planejadas para atender as principais regiões da cidade ligando estas regiões, em especial com os polos industriais e com a área central, de forma integrada com os terminais de integração da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). Os trajetos foram traçados usando o sistema viário arterial das novas vias implantadas pelo município. Com isso foi possível atender as áreas de desenvolvimento urbano previstas na revisão do Plano Diretor de Aparecida.

Agora, Aparecida passa a contar com mais 6 novas linhas estruturantes locais, totalizando 56 linhas. Destas, 46 são alimentadoras locais, ou seja, linhas que ligam bairros periféricos a terminais ou pontos de conexão. E 10 são linhas estruturantes locais, fazendo ligações internas no município. Assim, o novo sistema de transporte público coletivo de Aparecida, formado pelo conjunto de linhas alimentadoras e estruturantes integradas à RMTC, interliga as diversas regiões e o centro da cidade, proporcionando mais opções de viagens aos aparecidenses.

Nova rede de transporte de Aparecida

56 linhas locais

1.105 km de extensão de linhas

1.285 pontos de embarques e desembarques

6 terminais de integração

Cerca de 135 ônibus

Sobre as novas linhas

Linha 970 – (T. Araguaia/Santa Luzia/Via Pq. Industrial)

O trajeto tem início no Terminal Araguaia e vai até a Vila Santa Luzia, passando pelo Parque Industrial. Atende 23 bairros, entre eles os setores Araguaia, Centro, Retiro do Bosque, Vale do Sol, Sítios Santa Luzia e Parque Trindade I e II.

Linha 971 – (T. Araguaia/P. Empresarial/T. Veiga Jardim/T. Garavelo)

A linha tem início no Terminal Araguaia, passa pelo Polo Empresarial, faz integração no Terminal Veiga Jardim e finaliza no Terminal Garavelo. Foi a quarta linha a ser implantada no município.

Linha 972 – (T. Araguaia/Serra Dourada/T. Maranata)

Foi criada para atender uma antiga demanda dos moradores de Aparecida de Goiânia. Setores como Tiradentes, Com. Walmor, Cidade Livre, Colina Azul, Serra Dourada, dentre outros, terão conexão direta com o centro da cidade.

Linha 973 – (T. Cruzeiro/Jd. Tiradentes/T. Maranata)

Liga o Terminal Cruzeiro ao Terminal Maranata sem passar pelo Terminal Garavelo, proporcionando mais agilidade e conforto para os passageiros.

Linha 974 – (T. Cruzeiro/Santa Luzia/Via Buriti Shopping)

Esta foi a quinta das seis novas linhas. Irá ligar os bairros próximos ao Terminal Cruzeiro com a região do Ponto de Conexão Trindade (PC Trindade) localizado no Parque Atheneu, em Goiânia.