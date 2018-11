Audiência pública vai analisar Documento Curricular para Goiás nesta quinta-feira

O Documento Curricular para Goiás (DC-GO) será analisado pela sociedade nesta quinta-feira, 29 de novembro, em audiência pública, a partir das 14 horas, no auditório do Colégio Marista, em Goiânia. Elaborada com as referências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a proposta goiana tem como objetivo traduzir as necessidades e expectativas dos profissionais da educação para garantir os conhecimentos essenciais aos estudantes da educação infantil e ensino fundamental do Estado.

Elaborado sob a coordenação da Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura (Seduce), o DC-GO tem a participação das Secretarias Municipais de Educação, dos representantes de escolas particulares e instituições de Ensino Superior. Houve também trabalho colaborativo entre o Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed/Seduce e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime Goiás.

Para a elaboração desta primeira versão do DC-GO, foram promovidas conferências em 243 municípios goianos com a presença de 16.868 professores. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Goiás (Sepe) e diretor pedagógico do Colégio Prevest, Flávio Roberto de Castro, afirma que a construção do Documento Curricular é um momento importante para a educação no Estado de Goiás.

Castro explica que o DC-GO tem caráter normativo e está definindo um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes terão direito. “Além disso, na construção deste documento foram valorizadas a cultura e particularidades goianas, respeitando a autonomia dos professores”, comenta ele, que também é presidente da comissão de avaliação do DC-GO.

A primeira versão do DC-GO foi organizada em etapas, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e Manifestações Goianas. No Ensino Fundamental há ainda sugestão pedagógica de integração de conhecimentos por meio de projetos investigativos. Na educação infantil, os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento estão organizados por campos de experiências.

Segundo Flávio Roberto de Castro, o DC-GO traz uma contribuição fantástica para o processo educacional no Estado e a participação social na audiência é fundamental para fortalecer o movimento dos profissionais da educação na busca por mais qualidade nas salas de aula.