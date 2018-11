Cartão Corporativo para escolas é lançado em Goiás

Gestores participaram nesta terça-feira, dia 27, do lançamento dos Cartões Corporativos para as Escolas, realizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) em parceria com o Banco do Brasil. A princípio, apenas as unidades ligadas à Coordenação Regional de Educação Metropolitana vão receber o benefício, que deve ser estendido ao interior em breve. Foram entregues cerca de 200 cartões.

O Cartão Corporativo, que deve ser utilizado exclusivamente na modalidade de crédito, é para o pagamento de despesas com merenda, execução de pequenos reparos e para a aquisição de material do dia a dia das escolas. Serão dois tipos de cartões, o Pró-Escolae o Merenda, com recursos devidamente direcionados para a finalidade. Por exemplo, cartão destinado à merenda não será aceito em estabelecimento diverso da área alimentícia.

A solução foi pensada para agilizar, facilitar o controle dos gastos e tornar ainda mais transparentes os processos de licitação e compra pelos conselhos escolares. O secretário Flávio Peixoto falou do entusiasmo com a implantação da moderna ferramenta de gestão. “Tenho experiência de professor, sei a dificuldade que é quando temos de lidar com prestação de contas. Esse cartão vai facilitar nossa vida. Mais do que isso, vai dar a transparência que os tempos exigem.”

Para o secretário, o Cartão Corporativo é um avanço que vai proporcionar a Goiás ser novamente destaque. “Temos o melhor Ideb da Educação Pública do Brasil e, graças ao cartão, tenho certeza também que seremos a melhor rede pública na gestão dos recursos públicos”, projetou.

Outra característica que facilita o controle dos gastos é a diferenciação dos cartões por fonte dos recursos. Dentro de um mesmo modelo de cartão, Pró-Escola ou Merenda, pode haver mais de uma unidade. Os recursos recebidos de origens diferentes, sejam elas federais ou estaduais, terão cartões distintos.

Os gestores ganham em tempo e facilidade. A Seduce irá implantar, em seu site, espaço para que os conselhos escolares façam a devida prestação de conta dos gastos e o controle em tempo real dos recursos disponíveis ou já utilizados. A previsão, segundo o superintendente Executivo da Secretaria, Ivo Cézar Vilela, é que ainda esta semana estejam disponíveis os recursos do Pró-Escola nos Cartões Corporativos.

Antes do uso, os gestores devem cadastrar a senha na agência do Banco do Brasil, exclusivamente na Avenida da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia.