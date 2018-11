Crianças com apraxia de fala participam de comemoração de Natal no Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado sediará o evento “Natal em Goiânia – Apraxia de Fala na Infância”, que será realizado pela Estação Turma da Mônica nesta quinta-feira (29), das 18 às 21 horas. O evento é uma confraternização de Natal para crianças com apraxia de fala na infância ou com qualquer outra alteração no desenvolvimento.

A apraxia de fala na infância é um distúrbio motor da fala, caracterizado pela dificuldade de programação e planejamento das sequências dos movimentos motores da fala, o que causa erros de produção dos sons. O objetivo do evento é reunir os pais dessas crianças e promover a interação com elas, proporcionando um momento de diversão, além de conscientizar sobre a apraxia de fala.

O evento é realizado em parceria com a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância (Abrapraxia). O contato com a organização do evento pode ser feito pelo telefone (62) 98199-0009. Localizada no piso 1 do centro de compras, a Estação Turma da Mônica tem 1.600 m² e possui 13 atrações tematizadas inspiradas no mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa.

O espaço conta com brinquedos projetados para que a criança ou o adulto explore e interaja de acordo com sua capacidade e limitações, conforme a NBR 9050 de Acessibilidade. A ETM, que é a primeira no Brasil e fixa no Shopping Cerrado, funciona de segunda à sexta-feira, das 12 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 11 às 21 horas. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.