Goiás registra queda no número de Aids

Apesar de ainda ser considerada uma epidemia em todo o mundo, o número de casos de Aids mostra um declínio em Goiás. Os homens são os mais afetados pela doença. Os dados constam do Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2018, divulgado nesta terça-feira, dia 27, em conjunto pela Secretaria da Saúde de Goiás e pelo Ministério da Saúde.

Em pessoas com mais de 13 anos, de 2007 a 2018 foram notificados 7.634 casos de Aids e os números revelam que tanto no sexo masculino quanto no feminino ocorreu declínio das taxas de detecção pela doença. As taxas são maiores no sexo masculino, sendo mais frequentes na faixa etária de 30 a 39 anos.

A categoria heterossexual apresentou o maior número de casos, representando 30,7 % no sexo masculino e 86,5 no sexo feminino. “Porém, é importante salientar que o campo ignorado foi bastante representativo, com 34,4% das notificações do sexo masculino e 9,5% do sexo feminino”, informa Milca Prado, coordenadora de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento das IDT/Aids da SES-GO.

Entre 1984 a 30 de junho de 2018 foram notificados 15.304, sendo que 10.451 (68,3%) ocorreram no sexo masculino e 4.848 (31,7%) no sexo feminino. A maior taxa de detecção foi encontrada em 2013, com 13,7 casos/ por 100 mil habitantes.

Após esse período as taxas de detecção apresentaram declínio, atingindo em 2017, 8,9 casos/100 mil habitantes. Atribui-se a redução dos casos à ampliação do acesso à testagem rápida para o HIV na Atenção Primária à Saúde, que viabilizou o diagnóstico precoce e tratamento oportuno, bem como a maior eficácia dos antirretrovirais.

Entre as gestantes, foi notificado 1.742 casos de HIV nos anos de 2000 a 2018, e a taxa de detecção nesta faixa da população vem se mantendo estável nos últimos 8 anos. No ano de 2017 foram notificados 110 casos de HIV em gestantes apresentando uma taxa de detecção de 1,2 casos/ 1000 nascidos vivos.

Ações de prevenção

Para prevenir o surgimento de casos de infecção pelo vírus HIV e o desenvolvimento da Aids, A SES-GO desenvolve ações como capacitação em testagem rápida para HIV na atenção básica e maternidades para as 18 regiões de saúde, visando o diagnóstico oportuno e tratamento precoce evitando a evolução da doença.

Também investiu na implantação da Rede Profilaxia de Pós Exposição de Risco à Infecção Pelo HIV, Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais – PEP; Profilaxia Pré Exposição ao HIV – PREP e instituição do Comitê Estadual de Investigação de Transmissão Vertical do HIV.