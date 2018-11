Prefeitura vistoria imóveis abandonados para combater mosquito Aedes

Imóveis fechados e abandonados serão vistoriados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) nos próximos dias. Ao todo serão 90 prédios visitados na região Sul da Capital. Com apoio de um chaveiro para abrir os locais trancados e da Guarda Civil Metropolitana para garantir segurança às equipes, os agentes de combate às endemias entrarão nas residências para identificar, eliminar e tratar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Os locais são abertos com a autorização do poder judiciário e após o trabalho de inspeção são devidamente fechados. A identificação dos imóveis com perfil para receber a visita é realizada por meio do trabalho diário dos agentes pelas ruas da Capital e por denúncias feitas pela população no “Disque Aedes”, pelos telefones 3524-3131 e 3524-3125, pelo aplicativo “Goiânia contra o Aedes” e pelo site da Prefeitura de Goiânia.

Após a ação, os endereços dos imóveis visitados são repassados para equipes de Fiscalização da Prefeitura para que localizem e notifiquem os proprietários. De acordo com o diretor de Vigilância em Zoonoses da SMS, Gildo de Paula, as atividades se iniciam pelos bairros da região Sul, como os setores Bueno, Marista e Sul. “Cerca de 25 imóveis fechados devem ser visitados somente nesta quarta-feira”, explica.

Dados

Em 2018 foram notificados 26.986 casos de dengue e 15 óbitos pela doença em Goiânia. A SMS alerta que a presença de criadouros do Aedes aegypti dentro das residências ainda é alta e por isso a participação da comunidade é fundamental para combater o mosquito. Enquanto as notificações de chikungunya chegam a 70 neste ano, 428 casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika já foram registrados na Capital.