Shopping Cerrado recebe apresentações de música e dança com entrada gratuita

A programação de final de ano do Shopping Cerrado inclui diversas apresentações artísticas, como as que serão realizadas nesta semana. Os espetáculos poderão ser conferidos pelo público, gratuitamente, na praça de alimentação. O Colégio Meta Jardim Europa levará alunos dos Ensinos Infantil, Fundamental I e Médio para se apresentar nesta quinta-feira (29), às 19 horas.

Ao todo, serão três números de dança e três de música, sendo todos com temática natalina. Já na sexta-feira (30), às 19h30, será a vez do Coral Presbiteriano Conservador, que apresentará a “Cantata Presente de Natal”. O coral é composto, em sua maioria, por adultos de 20 a 40 anos, que cantarão sete músicas natalinas.

Para fechar a programação da semana, o centro de compras receberá alunos do Jardim I ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Atlanta, às 18 horas deste sábado (1º). Com o tema “Uma Volta ao Mundo”, os alunos farão apresentações de dança, além de uma música de encerramento com a participação de todas as turmas.

Em suas performances, diversos países serão homenageados, como Estados Unidos, México, Inglaterra, Espanha, Portugal, Brasil, Israel, África, Japão e Itália. No total, a programação de final de ano do centro de compras conta com apresentações de 11 colégios e três corais. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.