Festival Gastronômico de Trindade começa nesta quinta-feira

A Prefeitura de Trindade promove desta quinta-feira, dia 29, a sábado, dia 1°, o 6º Festival Gastronômico de Trindade, na Praça Constantino Xavier com expectativa de grande público formado por moradores locais, da Região Metropolitana de Goiânia e romeiros de diversas partes do país.

O Festival Gastronômico terá pratos típicos de mandioca a partir do tema Descubra os sabores da nossa terra. O evento integra o Circuito Gastronômico do Estado efetivado pela Goiás Turismo e conta com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Federação das Indústrias de Goiás (Fieg).

Na primeira noite estão previstas inauguração da iluminação de Natal e chegada de Papai Noel, que receberá do prefeito Jânio Darrot a chave da cidade. A agenda cultural contará com shows de Carina Duarte (29/11), Liga Joe (30/11), Tom Cris e Pádua (1º/12).

Ingrediente base

Elaborar pratos à base de mandioca. Esse foi o desafio aceito pelos expositores do 6º Festival Gastronômico de Trindade. Apresentação, sabor, aroma e muito mais foram observados e estudados nos cursos e encontros entre expositores e a coordenação do festival.

Serão 16 variedades entre pratos doces e salgados. Os valores são bem acessíveis: máximo de R$ 10 para cada um. Assim, o visitante poderá degustar diversas porções, provando os sabores dos melhores chefs da cidade. A novidade na apresentação dos pratos é a utilização de tigelas de barro produzidas por artesãos do Distrito de Santa Maria e valorização do artesanato local de forma geral.

O prefeito Jânio Darrot destaca a importância da sexta edição do Festival Gastronômico para Trindade. Segundo ele, o evento é uma iniciativa da primeira-dama, Dairdes Darrot, quando assumiu a gestão em 2013, para promover a gastronomia local e incentivar a participação dos empresários e do público.

“O festival está consolidado e acreditamos que, por sua aceitação, por conquistarmos o seu ingresso no Circuito Gastronômico de Goiás, ele permanecerá nas futuras administrações”, diz o prefeito. “Esta é uma ação cultural e econômica de muito valor para Trindade, que sempre contou com o empenho dos nossos colaboradores.

A presidente da Agência Municipal de Turismo, Talitta Di Martino, informa que “contamos com o apoio qualificado em cursos e treinamentos do Sebrae e consultoria especializada de Domingos Lacerda”. O evento movimenta a economia, o turismo e amplia opções de entretenimento no município e região.