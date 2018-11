“Fiz o que foi possível ser feito”, diz José Eliton em confraternização com a imprensa

Governador criticou política de incentivos fiscais anunciada por governo Caiado

Acompanhado da primeira-dama Fabrina Müller, o governador José Eliton reuniu jornalistas em um almoço de confraternização no Palácio das Esmeraldas, nesta quinta-feira, 29. Em seu discurso, Eliton agradeceu a imprensa e fez algumas críticas aos últimos anúncios do governador eleito Ronaldo Caiado, sobretudo a cerca do corte de incentivos fiscais. “Estão fazendo conta de padeiro ao acabar com os incentivos e dizer que vão aumentar a arrecadação”, criticou ao afirmar que Goiás pode perder grandes indústrias e investimentos.

José Eliton também lembrou que muitos que anunciavam uma tragédia no pagamento da folha do funcionalismo erraram. “Duvidaram do pagamento em agosto, setembro, outubro. está tudo pago. E no dia 6 de dezembro vamos pagar integralmente a folha de novembro”. O governador também lembrou que o décimo-terceiro salário já está pago e disse que mais de dez estados estão com problemas para pagar o benefício.

Durante o almoço com jornalistas não foi feita entrevista coletiva nem balanço, mas o governador fez questão de ressaltar alguns números a exemplo do 1º lugar em Educação, 5º em geração de empregos e de melhorias na área da segurança pública.

Ao comentar sobre o final do ano disse que é um momento de reflexão pelo que já passou e esperança pelo que virá e afirmou que por duas vezes que termina 2018 com um sentimento de gratidão. O governador, que encerra seu mandato no dia 31 de dezembro, agradeceu a imprensa e sua equipe de comunicação. “O papel da imprensa é o mais importante do Estado democrático de direito”.

José Eliton chegou a citar momentos de tensão na relação com a imprensa, mas ressalvou que o importante é uma relação democrática onde um pode discordar do outro e criticar, mas sempre respeitando. “Hoje o José Eliton é outro. Bem diferente do de 2011, quando assumiu a vice-governadoria. Aprendi a ter outro olhar, inclusive para imprensa”.

Quando o almoço foi servido o governador fez questão de entregar o prato aos primeiros jornalistas que estavam na fila para se servirem e, sorridente, respondeu perguntas sobre vários assuntos. Ele também agradeceu sua equipe de comunicação e tirou fotos com a os jornalistas que integram a assessoria de imprensa do governo estadual.