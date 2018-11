Guarda Civil lança o Programa Mulher Mais Segura

Guarda Civil Metropolitana (GCM), juntamente com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para as Mulheres (SMPPM) e Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), lança nesta quinta-feira, 29, o Programa Mulher Mais Segura, para atender mulheres vítimas de violência doméstica e que estão sob medidas protetivas em Goiânia.

O programa se baseará em três pontos: esclarecimentos, sobretudo aqueles elencados na Lei Maria da Penha; apoio e fiscalização das medidas protetivas. O objetivo é criar uma patrulha de atendimento às mulheres em situação de risco familiar ou com medidas protetivas definidas pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. A corporação destinará 18 agentes para atender as ocorrências. As equipes estarão preparadas para o acompanhamento de mulheres beneficiadas com medidas protetivas e para o encaminhamento para a rede de proteção.

Além disso, o programa estimulará o envolvimento de organizações governamentais, não-governamentais e a comunidade visando reduzir a incidência deste tipo de violência.