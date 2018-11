I Simpósio de Comunicação Política de Goiás aborda Fake News e o grande peso do WhatsApp nas eleições de 2018

Nesta sexta-feira, 30, será realizado o I Simpósio de Comunicação Política de Goiás, no Auditório da Câmara Municipal de Goiânia. O evento vai reunir cientistas políticos, diretores de marketing e profissionais da comunicação. Vai ser um momento para aprender com os resultados das Eleições de 2018.

A discussão do I Simpósio de Comunicação Política gira entorno dos acontecimentos de uma eleição cheia de fake news, com grande peso do WhatsApp e o esvaziamento do horário eleitoral gratuito.

A inscrição está sendo feita pelo site bit.ly/simposiocomunicacaopolitica e qualquer pessoa, interessada em política e comunicação pode se inscrever. Será um momento de debate a cerca destes e outros acontecimentos que marcaram as eleições deste ano no Brasil.

O I Simpósio de Comunicação Política de Goiás é uma promoção da Câmara Municipal de Goiânia com organização do Núcleo de Estudos em Comunicação Política de Goiás (NECP Goiás), que conta ainda com o apoio de: Agência.CASA – M. Marinho Marketing – UniEvangélica Centro Universitário.

Os debates terão a participação de renomados Especialistas e Pesquisadores em Comunicação e Política, com experiência teórica e prática, apresentarão suas leituras sobre as dinâmicas das campanhas eleitorais deste ano, as quebras de paradigmas comunicacionais e políticos, além de suas perspectivas para as próximas eleições em 2020 e 2022.

EXPOSITORES/DEBATEDORES:

ITAMI CAMPOS

PHD em Ciência Política

Professor Titular na Universidade Federal de Goiás

Professor no Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais – UniEVANVGÉLICA

Membro do NECP Goiás

MARCOS MARINHO

Especialista em Marketing Político com atuação em campanhas majoritárias e proporcionais em Goiás

Mestre em Comunicação (FIC/UFG)

Doutorando em Ciências da Comunicação pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

Professor na Escola de Comunicação da PUC Goiás

Membro do NECP Goiás

PAULO FARIA

Diretor e Coordenador de Marketing em campanhas eleitorais nas regiões Centro Oeste e Norte do Brasil

Mestre em Comunicação (FIC/UFG)

Formação em Psicanálise

Membro do NECP Goiás

PAULO DE TARSO

Diretor e Coordenador de Marketing em campanhas eleitorais em nível nacional

Diretor Conselheiro do CAMP – Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político

Publicitário premiado nos festivais de Cannes, Nova York, Londres, Clio Awards, FIAP, CCSP e Prêmio Nacional Profissionais do Ano

Ex-Assessor de Comunicação do Presidente Fernando Henrique Cardoso

Serviço

I Simpósio de Comunicação Política de Goiás

30 de novembro/2018

Às 9 Horas – Auditório da Câmara Municipal de Goiânia*

Realização: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Organização: NECP Goiás – NÚCLEO DE ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO POLITICA DE GOIÁS

Apoio: AGÊNCIA.CASA – M MARINHO MARKETING – UniEVANGÉLICA Centro Universitário