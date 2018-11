Prefeitura lança Mutirão Contra o Aedes no Setor Pedro Ludovico

O prefeito Iris Rezende lança nesta sexta-feira, 30, às 8h30, no Parque Areião, o Mutirão de Contra o Aedes. As ações, que também fazem parte do dia D de Combate ao Aedes, campanha do Ministério da Saúde, começam pelo Setor Pedro Ludovico, um dos bairros com maior número de notificação de casos de dengue. Várias secretarias municipais estarão participando do Mutirão, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Saúde: Inspeção domiciliar em 100% dos imóveis do Setor Pedro Ludovico ( Índice de Infestação de 3,30%) cerca de 9.000, bloqueio (borrifação com bombas costais) em domicílios com casos notificados, abertura de casas desabitadas e abandonadas para inspeção, eliminação e tratamento, se necessário, de criadouros. Só no setor Pedro Ludovico estarão trabalhando 250 agentes de endemias. Os demais 290 agentes da SMS estarão nas outras regiões da cidade.

Comurg: Retirada de entulhos, móveis e outros materiais inservíveis das vias públicas e lotes baldios.

Seinfra: Limpeza das bocas de lobo

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou o reforço de combate ao mosquito Aedes Aegypti no dia 25 de outubro, com o trabalho dos agentes de endemias em várias regiões da Capital. Com a realização do Mutirão, tanto o combate quanto a orientação aos moradores serão reforçados para evitar a proliferação do mosquito.

É importante ressaltar a necessidade da população se conscientizar e tomar os cuidados necessários dentro de casa, para que o resultado das ações seja positivo e os índices reduzidos cada vez mais.