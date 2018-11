Secretaria de Desenvolvimento fará leilão do Fomentar

A Secretaria de Desenvolvimento de Goiás (SED) está chamando as empresas beneficiárias do programa Fomentar do Governo do Estado e que tenham interesse na liquidação antecipada dos saldos devedores para o 40º Leilão do Fomentar, que será realizado nos dias 20 e 21 de dezembro de 2018, na SED, 5º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, das 8 às 18 horas.

As empresas interessadas devem estar rigorosamente regulares com suas obrigações tributárias, financeiras e acessórias, isentas de qualquer inadimplência, conforme exigências dos Decreto 5.036 (de 16/04/1999) e alterações acrescentadas pelos decretos 5.059/99 e 5.799 (16/07/2003) que regulamentam o Leilão.

O leilão consiste na liquidação antecipada dos saldos devedores apurados no período de 1º de maio de 2018 a 31 de outubro de 2018, oriundos dos contratos de empréstimos firmados com as empresas beneficiárias do Fomentar (vendas de títulos, art. 17 II, d, da Lei nº 8.666/93).

As propostas serão avaliadas pela Comissão Permanente de Licitação e Comissão Supervisora na data determinada para o Leilão, ou seja, nos dias 20 e 21 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (62) 3201-5551 e 3201-5545.