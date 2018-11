Trilhas de Aprendizagem: nova ferramenta de estudo para o servidor

Os servidores públicos do Poder Executivo de Goiás passarão a contar, a partir desta quinta-feira, dia 29, com uma nova ferramenta de treinamento e desenvolvimento profissional: as Trilhas de Aprendizagem. A metodologia será lançada em evento às 14h30, no Auditório Jaime Câmara do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, pela a Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (Segplan).

Serão publicadas 20 Trilhas de Aprendizagem em ambiente virtual, no site da Escola de Governo. A produção contou com suporte da Inteletto Consultotria e com especialistas convidados. O grupo desenvolveu 14 temas para os servidores autogerenciarem seus estudos: licitações e contratos; gestão de pessoas; tecnologia da informação; planejamento; inovação; políticas públicas; gestão por processos; gerenciamento de projetos; saúde e segurança do trabalho; linguagens; e infraestrutura e logística.

Poderão participar das Trilhas de Aprendizagem os servidores públicos do Poder Executivo de Goiás da administração direta, autárquica e fundacional, podendo ser efetivos e comissionados. Cada trilha será acessada por meio da plataforma virtual (moodle), onde o aluno recebe orientações de navegação para aprender o conteúdo, com passagens obrigatórias e outras facultativas. É o aprendiz quem constrói os trajetos a serem percorridos diante das várias possibilidades de escolhas para aprender o conteúdo proposto.

Trilhas de Aprendizagem

As trilhas são uma estratégia pedagógica para o desenvolvimento de competências profissionais não só a partir das expectativas da Organização, mas também as necessidades e aspirações dos próprios empregados.

São uma forma de capacitação e desenvolvimento profissional ampliada, envolvendo mais do que treinamentos presenciais, com diversas outras soluções de aprendizagem disponíveis no ambiente social, por exemplo, treinamentos online, livros, filmes, grupos de discussão, etc.