Mais de 500 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal

Pessoas que estão desempregadas ou desejam uma nova colocação no mercado de trabalho têm, hoje, 568 oportunidades de emprego disponibilizadas pelo Sine da Prefeitura de Goiânia. Nesta segunda-feira, 3, o cadastro da unidade oferece alto quantitativo de vagas para as funções de vigilante, com 70 postos de trabalho; operador de caixa, com 32; e servente de limpeza, com 30; todos exclusivos para pessoas com deficiência.

Os que se interessaram em alguma das oportunidades podem procurar o Sine Municipal, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalhador. O horário de funcionamento no local é das 7h30 às 18h e, durante esse período, os candidatos podem providenciar o preenchimento de solicitação e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine analisará quais oportunidades de emprego estão compatíveis com o currículo da pessoa. Se for constatada a aptidão do interessado, conforme requisitos exigidos, a unidade da Administração Municipal faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

A prestação de serviços feita pela unidade da Prefeitura também está disponível no aplicativo Sine Fácil. A ferramenta é gratuita e o acesso garante aos usuários a possibilidade de agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis, caso o cadastro e currículo estejam devidamente atualizados. Com o sistema, é possível acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (Mtb), ato que deve ser feito regularmente, segundo a instituição.

Oportunidades do dia:

Acabador de mármore e granito 3

Ajudante de açougueiro (comércio) 4

Analista contábil 2

Arte-finalista 4

Atendente de farmácia (balconista) 2

Auxiliar contábil 3

Auxiliar de cabeleireiro 3

Auxiliar de cozinha 11

Auxiliar de escrituração fiscal 2

Auxiliar de limpeza 3

Auxiliar de manutenção predial 2

Auxiliar de pessoal 2

Auxiliar mecânico de ar-condicionado 2

Auxiliar técnico de mecânica 2

Caseiro 3

Chapista de lanchonete 2

Classificador de grãos 13

Confeiteiro 4

Corretor de imóveis 19

Costureira de máquina overloque 5

Costureira de máquina reta 3

Costureira de máquinas industriais 3

Costureira em geral 7

Despachante de transportes coletivos (exceto trem) 2

Eletricista 8

Eletricista auxiliar 2

Eletricista de alta-tensão 10

Eletricista de baixa tensão 10

Eletricista de instalações de veículos automotores 2

Encarregado de manutenção 7

Encarregado eletricista de instalações 2

Garçom 7

Jardineiro 3

Manicure 9

Mecânico de automóveis e caminhões 2

Mecânico de automóvel 2

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração 3

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 9

Mestre de obras 2

Montador de acessórios 2

Motofretista 4

Motorista carreteiro 2

Padeiro 3

Pedreiro 7

Pintor de obras 3

Pizzaiolo 3

Representante comercial autônomo 2

Saladeiro 4

Serralheiro 11

Serralheiro montador 2

Servente de obras 8

Soldador 4

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 8

Técnico de refrigeração (instalação) 2

Técnico em fibras ópticas 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2

Técnico em segurança do trabalho 4

Tecnólogo em sistemas biomédicos 2

Torneiro mecânico 4

Vendedor interno 5

Vendedor pracista 30

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Ajudante de motorista 6

Ajudante de padeiro 17

Arrumador de hotel 2

Auxiliar de almoxarifado 4

Auxiliar de armazenamento 20

Auxiliar de estoque 2

Auxiliar de limpeza 6

Auxiliar de linha de produção 5

Auxiliar de padeiro 3

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) 1

Conservador de estradas de rodagem 1

Empacotador (à mão) 1

Enfermeiro 1

Estoquista 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial 1

Operador de caixa 32

Operador de tráfego 1

Recepcionista atendente 1

Repositor em supermercados 8

Repositor de mercadorias 26

Servente de limpeza 30

Servente de obras 2

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vigilante 70