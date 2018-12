Emater ganha moderno complexo de laboratórios para o agronegócio

O governador José Eliton inaugurou hoje o novo complexo de Laboratórios da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), no Centro de Treinamento da Emater, no Campus II da Universidade Federal de Goiás (UFG). Em discurso, ressaltou o importante papel desenvolvido pela Emater para o aprimoramento e o avanço do agronegócio no Estado. “Estamos aqui para entregar o sonho em grande parte já realizado. Temos outros desafios pela frente, com certeza o futuro haverá de guardar, para aqueles que conduzirão os destinos do Estado e da Emater, a responsabilidade de dar encaminhamento a questões tão importantes da agenda da Emater”, afirmou José Eliton.

Para o governador, o investimento em ciência e tecnologia “é fundamental para o desenvolvimento do Estado e da Nação”. Disse que a unidade laboratorial inaugurada “terá impacto profundo para as próximas gerações, e governar não é olhar só para o hoje, é olhar para o futuro, para o amanhã”, afirmou, destacando a importância do complexo de laboratórios da Emater, que atenderá 90 mil produtores rurais que enfrentam dificuldades no acesso às novas tecnologias.

Presente na solenidade, a senadora Lúcia Vânia falou da alegria de participar da inauguração daquele complexo. “Eu sei da importância da Emater para o Brasil e, especialmente, para Goiás. Temos aqui um governo que reconhece a importância desse órgão para o nosso Estado”, observou.

Atuação

O complexo de laboratórios faz parte do Centro de Inovação Rural da Emater, e contará com quatro centros de capacitação e desenvolvimento de pesquisa: Entomologia e Controle Biológico; Fitopatologia e Sementes; Solos e Resíduos; Cultura de Tecido, Biofábrica e Biotecnologia.

Conta, também, com uma agroindústria de alimentos. O complexo irá fomentar o setor de pesquisas agropecuárias da Emater, sempre com foco em levar ao produtor rural, por meio da assistência técnica, os resultados obtidos para o desenvolvimento sustentável econômico e ambiental de sua propriedade.

O novo Complexo de Laboratórios da Agência é um marco na revitalização da Emater como Agência de Inovação Rural do Estado de Goiás. Foram investidos no Centro de Inovação Rural R$ 27,1 milhões, sendo empregados na construção do Complexo de Laboratórios, na nova sede e em reformas.

Contando com 12 Unidades Regionais, responsáveis por articular o atendimento ao produtor rural em todo o Estado de Goiás, a Emater finalizou 2017 com 203 Unidades Locais em funcionamento. A Agência conta, ainda, com quatro Estações Experimentais, dois Campos Experimentais e duas Unidades Experimentais, onde são realizadas pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de tecnologias que buscam o aperfeiçoamento dos resultados no campo.