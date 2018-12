Governador entrega novas picapes para a PM

O governador José Eliton entregou, na tarde desta segunda-feira, 20 picapes Amarok para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Os veículos serão empregados no patrulhamento pelo Comando de Operações de Divisas. “Entrego essas viaturas para ampliar a segurança de nosso Estado. Cumpro mais um compromisso assumido ainda em 2016, por ocasião da minha passagem pela Secretaria de Segurança Pública, de dotar as nossas forças policiais de infraestrutura adequada para o cumprimento de suas atribuições constitucionais”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, afirmou que Goiás tem uma das mais bem equipadas polícias do Brasil, com equipamentos e armamentos modernos e homens bem treinados. O secretário reiterou que essa estrutura tem levado à reduca sucessiva nos índices de criminalidade.

Pistolas

Ao receber os veículos, o comandante geral da PMGO, coronel Sílvio Vasconcelos Nunes, agradeceu o apoio que tem recebido do Governo do Estado. Segundo ele, além de veículos foi feita uma renovação do armamento da corporação. Coronel Vasconcelos anunciou que uma comitiva seguirá nesta semana para os Estados Unidos, para testar e trazer 2 mil pistolas da marca Sig Sauer. “É um armamento moderno e de alta qualidade”, explicou.