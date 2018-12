“Minha voz estará sempre à disposição para a defesa dos interesses de Goiás”, diz José Eliton 

Ao receber senadores, deputados estaduais e federais no Palácio das Esmeraldas, nesta segunda-feira, o governador José Eliton agradeceu pelo respeitoso relacionamento com o legislativo durante o tempo que esteve à frente do Governo de Goiás e garantiu a todos que está sempre à disposição. “Gostaria de pedir desculpas pelas demandas que eventualmente não consegui cumprir, isso é próprio da governança. Nem sempre dá para fazer tudo o que a gente quer. E dizer que minha voz estará sempre à disposição para defesa dos interesses de Goiás”, observou.

Aproveitando o clima de confraternização, José Eliton desejou sucesso no ano que vem, tanto para os novos parlamentares, como para os que não se reelegeram. “Os desafios, do ano que vem, serão gigantescos e eu espero que o governo eleito possa dar sequência a um trabalho, que, a meu ver, projetou Goiás a outro patamar de desenvolvimento”, falou o governador, afirmar que entende quando tentam distorcer a realidade. “É natural no processo político, mesmo porque se eles pintarem um péssimo cenário, às vezes justificam as eventuais dificuldades que o governo eleito vai ter”, sentenciou.

Na ocasião, José Eliton informou que até o fim do mês enviará aos deputados estaduais um relatório sintético das ações governamentais e do cenário financeiro do Estado. “Terminarei meu mandato com todas as obrigações correntes cumpridas, com salários pagos, e com as obrigações em relação às vinculações institucionais devidamente cumpridas”, garantiu aos parlamentares.

“Quero externar nosso respeito e gratidão e, também, nosso reconhecimento por tudo que Vossa Excelência fez por Goiás. Tivemos tranquilidade, eficiência, trabalho e acima de tudo uma pessoa que segurou as pontas nos momentos mais difíceis”, disse a senadora Lúcia Vânia. Ao falar em nome dos deputados federais, Jovair Arantes ressaltou o legado do ex-governador Marconi Perillo, que, segundo ele, foi competentemente sucedido por José Eliton. “Goiás era um estado periférico e, hoje, graças a tudo que nosso grupo político fez nos últimos anos, é referência e exemplo para as outras federações. Trouxemos, juntamente com o trabalho realizado, lado a lado com o Executivo, inúmeros benefícios para o Estado”, analisou o deputado. Já o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Francisco Oliveira, agradeceu ao governador pela oportunidade de lutar pelas questões do Governo na Casa e destacou o trabalho feito por todos os parlamentares. “Cada um de nós deu o seu máximo para fazer o melhor. Votamos matérias importantes e estamos encerrando o ano com todos os projetos do Executivo analisadas”, concluiu o deputado estadual.