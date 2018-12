“Natal de Encantos: o musical” passará por diversas cidades goianas

A magia e o encanto do Natal como você nunca viu. Teatro, música, circo, dança e muita emoção no primeiro musical natalino promovido pela Federação do Comércio do Estado de Goiás! Vem aí a turnê NATAL DE ENCANTOS: O MUSICAL, que durante todo o mês de dezembro passará por diversas cidades goianas. Com direção musical do solista Victor Hugo Igreja, um grupo afinado com artistas renomados traz aos palcos goianos o melhor da Broadway, com um coro no estilo black americano composto por trinta vozes, além de artistas circenses e atores. Um musical de Natal encantador, com as principais canções natalinas tradicionais em todo o mundo, muita arte e cultura.

Projeto de fim de ano do Sistema Fecomércio/Sesc Goiás, a turnê do Grupo En’cantos passará por praças e espaços públicos de cinco cidades: Itumbiara (dia 9), Teatro Rio Vermelho (dias 14 e 16), Caldas Novas (15), Aparecida de Goiânia (21) e Jataí (22). Em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, a entrada também é gratuita, com retirada de ingressos antecipadamente em qualquer unidade do Sesc na capital. Garanta seu ingresso e venha celebrar o Natal com o Sesc Goiás!

Com direção e produção musical de Victor Hugo Igreja, a equipe traz profissionais de diferentes áreas artísticas e conta com direção cênica de Alinne Vieira, produção musical de Alex Parr, produção vocal de Roberta Gleyce, coreografia de Bruno Diego, coordenação circense de Jonathan Sena, participação especial de Luíza Jardim, figurinos de Ateliê Biny Campos e maquiagem a cargo de Sabriny Cipriano e Jessika Hannder. Os números impressionam e dão uma ideia da superprodução, que traz um coro composto por vinte vozes, doze vocais principais, sete bailarinos, quatro atores e seis artistas circenses, incluindo números circenses de alto risco e releituras modernas de clássicos como Jingle bell rock e Oh happy day.

Serviço

Natal de Encantos: o musical

Direção musical: Victor Hugo Igreja

9/12, domingo, 20h30 – Itumbiara (Praça da República)

14 e 16/12, sexta e domingo, 20h – Goiânia/Teatro Rio Vermelho (retirada antecipada de ingressos nas unidades do Sesc Goiás na capital)

15/12, sábado, 21h – Caldas Novas (Praça Mestre Orlando)

21/12, sexta, 19h – Aparecida de Goiânia (Aparecida Shopping)

22/12, sábado, 20h – Jataí (Pça. Tenente Diomar Menezes)

Entrada gratuita