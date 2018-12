Programa de Alimentação Escolar de Goiânia recebe comitiva do governo da Guatemala

Nesta quarta-feira, 5, Goiânia receberá a visita de representantes do governo da Guatemala em três instituições de ensino municipais. A pauta é a demonstração da forma de execução do programa de alimentação escolar das unidades educacionais públicas da Capital.

As visitações serão guiadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), por meio da Gerência do Programa de Alimentação Escolar. O coordenador de segurança alimentar e nutricional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) também fará parte da comitiva.

A primeira visita da programação será às 10h, no Centro de Educação Infantil Anália Franco, localizado na Vila Coronel Cosme. Na ocasião, será ministrada uma oficina do projeto Horta Escolar, com a presença de sua mascote, o boneco Hotatá. Além disso, será realizado o plantio de dois canteiros da horta junto às crianças da instituição.

Pela tarde, as visitas serão na Escola Municipal Marechal Ribas Junior, na Vila Redenção, e na Escola Municipal Dom Fernando Gomes dos Santos, no Residencial Goiânia Viva, onde as crianças que representaram Goiânia na Jornada Nacional de Educação Alimentar e Nutricional do FNDE receberão o certificado de “Amigo da Horta”. Após a entrega, haverá uma roda de conversa entre os alunos e a comitiva guatemalteca.