Dezembro Laranja | HDT alerta sobre câncer de pele

O câncer de pele representa 33% dos casos da doença no Brasil. A cada ano, cerca de 180 mil novos casos de câncer de pele são registrados no País, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Para orientar e alertar os colaboradores, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Anuar Auad (HDT), da Secretaria de Saúde (SES), gerido pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), promove nesta quinta-feira, dia 6, às 10 horas, no auditório da unidade, uma palestra sobre o tema com o dermatologista, Danilo Teixeira.

Os organizadores do evento solicitam aos profissionais que vistam uma peça de roupa na cor laranja, numa ação educativa chamada Dezembro Laranja, incentivada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e apoiada por instituições de saúde em todo País.

Saúde da pele

De acordo com os especialistas, o câncer de pele é silencioso e assintomático, não se manifesta acompanhado por sintomas que chamem a atenção do paciente. O diagnóstico precoce é capaz de deter o avanço da doença e evitar que comprometa órgãos vitais.

Manchas na pele devem ser observadas por um médico e a proteção ao excesso de sol, com o uso adequado de protetor solar, óculos e chapéus, são um dos cuidados mais recomendados, principalmente no verão.