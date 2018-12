Governador eleito Ronaldo Caiado realizam acordo para orçamento do governo

O senador Ronaldo Caiado (DEM), governador eleito em 7 de outubro, costurou um grande acordo do Governo de Goiás, Assembleia Legislativa e empresários que beneficiará o Estado em R$ 1 bilhão na questão dos incentivos fiscais.

Os empresários aceitaram reduzir seus benefícios oriundos dos programas Produzir e Fomentar em um prazo de 12 meses. “O ponto fundamental é que construímos um entendimento, através da sensibilidade enorme e do compromisso de todo o setor industrial, que vai estender as mãos para Goiás nesta hora difícil. Vai nos ajudar numa mudança de incentivos neste ano de 2019, dando uma margem de R$ 1 bilhão para que o estado possa ser socorrido neste momento”, disse Caiado.

Conforme o governador, o gesto foi conseguido graças ao presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), deputados estaduais e Federação da Indústria do Estado de Goiás (Fieg). “Além do resultado positivo deste entendimento, ainda temos a certeza de que avançaremos com muitas indústrias que se instalarão em nosso estado”.

Caiado elogiou a disposição dos parlamentares goianos, que se desdobraram nos últimos dias para analisar a proposta de mudança dos benefícios fiscais. “Quero dividir com todos os deputados estaduais o resultado que nós obtivemos hoje e a ajuda em um momento delicado que receberemos”.

Otávio Lage Filho, presidente da Adial, afirmou que o diálogo foi o principal motivador do acordo: “Foi na verdade a boa vontade de todos em ajudar a encontrarmos uma solução. Acho que nós, os empresários, temos uma responsabilidade grande com o Estado. Queremos ver Goiás crescendo, desenvolvendo. E abrimos mão durante 12 meses de parte dos nossos incentivos para que possamos ver o estado dando certo”.

Lage elogiou os esforços do senador Ronaldo Caiado em buscar o diálogo e compreensão. “Com esse acordo, a maioria das empresas deve fazer ainda mais investimentos, crescer e desenvolver. O mais importante: não estamos quebrando contratos. Estamos ajustando. Estamos em consenso”, afirma.

Caiado reiterou que os recursos conquistados com a redução de incentivos em 2019 terão destino certo: “Em um momento delicado como esse nós temos uma alavancagem de R$ 1 bilhão para dar continuidade a uma situação precária de falta de caixa do Estado, dos problemas com a saúde pública, com a folha de pagamento, com bolsa universitária”.

Competitividade

Para Caiado, Goiás manteve a competitividade, consolidou os incentivos e ao mesmo tempo teve a contrapartida fundamental neste momento de crise. “Cada um cedeu um pouco”.

O governador eleito disse que o Estado dará sua contrapartida: “Informei aos empresários que vamos fazer uma reforma do Estado, conter despesa, diminuir a máquina, qualificar o atendimento. Este acordo firmado aumenta nossa responsabilidade de mostrar para a sociedade que o Estado não pode ser máquina pesada no bolso do cidadão. Ela tem que levar serviços de qualidade e ter tamanho suportável pela população”.