José Eliton sempre teve espírito republicano, afirma Celmar Rech, presidente eleito do TCE

O governador José Eliton participou nesta quarta-feira da posse dos novos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Na solenidade, Celmar Rech tomou posse como presidente da entidade para o biênio 2019-2020. Saulo Marques Mesquita foi empossado no cargo de vice-presidente, e Helder Valin Barbosa como corregedor-geral. Durante discurso, o presidente que deixa o cargo, Kennedy Trindade, ressaltou o trabalho em parceria feito com o atual Governo de Goiás. “Vossa Excelência sempre reconheceu o trabalho desta Corte”, afirmou, ao agradecer o governador.

O presidente eleito do TCE-GO também agradeceu ao governador “pelo espírito republicano” que sempre manteve com a entidade. “Tanto o senhor (José Eliton) quanto o ex-governador Marconi Perillo sempre tiveram espírito republicano por essa corte. Fica registrado meu apreço”, disse Celmar Rech. A cerimônia foi antecipada, visto que Rech só assumirá definitivamente o posto em janeiro de 2019. Por enquanto, o atual vice-presidente da casa atua em conjunto com uma comissão de transição designada para subsidiar a troca de gestão na Corte.

Empossados

PRESIDENTE – Celmar Rech tomou posse como conselheiro do TCE-GO em 2011, na vaga destinada aos conselheiros substitutos, cargo que ocupou, por concurso público, de 2008 a 2011. Ele foi corregedor-geral na gestão 2015-2016 e vice-presidente em 2017-2018. Gaúcho de São Marcos (RS), Rech é graduado em Economia e Direito, pós-graduado em Direito Público e mestre em Economia do Setor Público.

VICE-PRESIDENTE – Saulo Mesquita foi empossado em agosto de 2013, na vaga destinada ao Ministério Público de Contas. Sua posse como procurador de contas foi no início de 2010, depois de aprovação em concurso público. Mesquita é bacharel em Direito e atuou como juiz no Estado do Tocantins.

CORREGEDOR-GERAL – Helder Valin tomou posse como conselheiro em 2014, em uma das vagas destinadas à Assembleia Legislativa do Estado. Foi vereador de Goiânia em duas legislaturas; eleito deputado estadual para quatro mandatos, presidiu a Alego em dois mandatos (2009/2010 e 2013/2014).