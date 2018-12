Prefeitura inaugura iluminação de Natal da Praça Tamandaré nesta quinta

tuneComo em ano anteriores, a Praça Tamandaré será palco das festividades de fim de ano promovidas pela Prefeitura de Goiânia. Além do tradicional túnel de luzes, o local contará com árvores decoradas, Vila do Papai Noel, parque de diversão e trenzinho da alegria. A cerimônia de inauguração será nesta quinta-feira, 6, às 19h30, com a presença do prefeito Iris Rezende.

Durante a inauguração, haverá Cantata de Natal com o coral “Vozes em Canto”, formado por alunos das escolas municipais, e apresentações de grupos musicais. Já a partir das 17h, crianças de até 10 anos de idade poderão se divertir nos 20 brinquedos disponíveis e no trenzinho da alegria, até às 21 horas.

Neste ano, a decoração conta com mais de 6 mil metros de cordões de lâmpadas e 7 mil conjuntos de LED. Os parquinhos e a casa do Papai Noel também contam com a iluminação, que nesta edição chega à Praça Estado da Palestina, no Setor Oeste, e à Praça do Bandeirante, no Centro.

Seguindo com a programação de inaugurações, a Comurg entrega no mesmo dia a partir das 20h, a árvore flutuante do Parque Vaca Brava, que possui 15 metros de altura, com 50 mil lâmpadas de LED nas cores branco e azul. A estimativa é que o enfeite tenha um alcance de 100 metros de luminosidade.