Região do Entorno vira Região Metropolitana do DF

O presidente Michel Temer (MDB) assinou nesta terça-feira (4) uma Medida Provisória que cria a Região Metropolitana do DF, composta por municípios do Entorno. A expectativa é de que façam parte da Região Metropolitana as 33 cidades que hoje compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride). Destas, 29 pertencem ao estado de Goiás e outras quatro estão em Minas Gerais. Com a mudança, elas seguirão fazendo parte de seus estados, mas também poderão receber recursos e integrar políticas de desenvolvimento da nova região.

“São pleitos da economia, mas também são dos cidadãos do DF e do entorno. Esperamos daqui pra frente trazer uma era de desenvolvimento para a região. Com a região metropolitana você pode fazer uma só licitação, com projeto integrado”, afirmou o governador eleito do Distrito Federal Ibaneis Rocha, que participou da cerimônia de assinatura da MP.

Ibaneis destacou ainda que a criação da Região Metropolitana deve facilitar o desenvolvimento das cidades que a compõem, já que hoje elas têm uma atividade econômica mais ligada ao DF que a seus estados. “São vários programas, como os programas de saúde, que podem ser feitos de forma integrada. Entra tudo. Entra segurança, saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda, produção de energia, distribuição de água. Todos os projetos feitos de forma separada e que dependiam de consórcio agora podem ser feitos de forma direta”, explicou.

A Medida Provisória precisa ser aprovada pelo Congresso antes de entrar em vigor. A previsão é de que elas sejam analisadas no início do próximo ano.

Fonte: Correio Braziliense