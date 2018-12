Assembleia cumpre o seu papel para governabilidade do estado, diz Vitti 

O presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PDB) afirmou que a Casa, ao dar parcela de contribuição para o equilíbrio das contas públicas, cumpre seu papel para a governabilidade do estado. Segundo ele, o consenso em torno da redução dos percentuais do Orçamento Impositivo e da reinstituicão dos incentivos fiscais, cujas matérias monopolizaram a pauta do Legislativo, demonstraram o grau do comprometimento do Legislativo com o bom andamento da administração estadual. “Essa é a relação positiva que deve se estabelecer entre os poderes”, assinalou.

Sobre o consenso para aprovação das alterações no Orçamento Impositivo, disse que a matéria constitui-se na maior conquista da história do parlamento goiano. “Agora é implementar aquilo que foi acertado. Eu acredito que o desfecho dado foi muito mais do que tudo o que o nosso parlamento jamais alcançou”, comemorou. Fazendo menção a outro projeto em tramitação na Casa referente à convalidação dos incentivos fiscais, Vitti disse que a medida deverá promover “um salto de arrecadação no estado”.

“Eu sempre defendo que mais do que ter apenas independência, é preciso que estabeleçamos uma relação harmoniosa com os demais poderes. E foi isso que aconteceu. Nós estamos acompanhando a realidade das finanças do estado e conseguimos pactuar os anseios do Parlamento com os interesses do Executivo. Fico muito feliz de poder participar desse momento marcante para a Assembleia”, sublinhou.