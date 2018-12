Autor do livro ‘Eu Vou te Ensinar a ser Rico’ fará palestra em Goiânia

Chegar a um país sem saber uma palavra sequer do idioma nativo e, mesmo assim, vencer e conquistar a independência financeira em apenas dez anos. Parece ser uma daquelas histórias impossíveis de serem transformadas em realidade, mas foi o que aconteceu com o empresário e consultor financeiro Ben Zruel.

Nascido em Jerusalém, Zruel chegou ao Brasil em 1999 apenas com a coragem de tentar mudar de vida, sem amigos e nem o conhecimento sobre a cultura local. “Eu não estava satisfeito com minha situação em Israel e estava decidido a mudar de vida. Vi o anúncio de uma multinacional no jornal e resolvi arriscar”, disse o israelense que estará em Goiânia no dia 8 de dezembro para dar dicas sobre os passos que devem ser dados por aqueles que tanto almejam a independência financeira durante o RiseUp Experience, evento de empreendedorismo que reunirá pessoas que resolveram testar suas ideias e alcançaram o sucesso.

Em sua palestra, Zruel falará sobre os caminhos que os empreendedores devem seguir para fugir das armadilhas do consumismo, poupar dinheiro e, ainda por cima, fazê-lo trabalhar sozinho. Porém, o empresário tem uma definição diferente do que é ser rico. “Ser rico não é ter apenas dinheiro. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem como escravas do trabalho, mal conseguem ver os filhos”, argumentou.

“Ser rico não tem nada a ver com o quanto a pessoa ganha, mas é ter liberdade de viver sem se preocupar com contas ou outras armadilhas e com tempo suficiente para fazer as coisas que deseja”, afirmou. O consultor financeiro, que é autor da obra “Eu Vou te Ensinar a ser Rico”, aponta quatro caminhos para alcançar a liberdade: gastar menos do que ganha, não contrair dívidas, poupar dinheiro e fazer os recursos financeiros trabalharem por si só. “O Brasil reúne muitas armadilhas, há um incentivo muito grande para o consumismo, uma facilidade para fazer empréstimos com os juros mais altos do mundo e pessoas que não tem educação financeira. Isso acaba gerando dívidas e uma imensa bola de neve”, explicou;

Serviço

Rise Up!

Data: 8 de dezembro (sábado)

Horário: 08h30 às 18h00

Local: Oliveiras Place (R. T-36, 3.588 – St. Bueno, Goiânia – GO)