Goiânia recebe espetáculo “Masha e o Urso”

A criançada tem motivos para comemorar e se divertir muito neste final de semana. A Masha e o Urso estarão em Goiânia, com apresentação única neste domingo, nove de dezembro (09/12), às 15h. A peça será no Teatro da PUC – Campus V no Jardim Goiás e tem ingressos a partir de 45 reais. O evento está sob produção local do GrupoTopbrasil e Cultura do Riso.

A Masha é uma pequena menina bagunceira, e que sempre arma confusões. Ela mora em uma casa em meio a floresta antiga da estação ferroviária da ferrovia Transiberiana e frequentemente passeia sozinha atrás de brincar com os animais, entre eles o seu amigo urso. Está sempre visitando a casa dele, mesmo indesejavelmente o irritando e causando problemas, apesar dele sempre cuidar como uma figura adulta responsável paterna.

O urso é o melhor amigo de Masha, a quem constantemente visita em sua casa. É sério e calmo já tendo trabalhado em um circo possuindo assim vários prêmios de lá, ainda sabendo fazer alguns truques de mágica e acrobacia. Sempre busca por paz e sossego se não fosse por todas as divertidas confusões proporcionadas por Masha. No Brasil, a animação é transmitida nos canais SBT, Boomerang e Cartoon Network.

No teatro, contará várias aventuras de Masha, seu melhor amigo urso e vários de seus amigos. O espetáculo traz ao palco canções idealizadas, efeitos de iluminação e cenários coloridos, fazendo com que o resumo da obra prenda a atenção dos pais e crianças 100% do tempo.

Durante os 50 minutos, cerca de 20 profissionais entre atores e técnicos se revezam, para agradar não somente aos pequenos, mas como seus pais.

Serviço

Masha e o Urso

Local: Teatro PUC – Campus 5 (Endereço: Avenida Fued José Sebba, Quadra A 16, 1184 – Jardim Goiás)

Data: 09 de dezembro

Horário: 15h

Valor do ingresso: R$:90,00 inteira / Lote lançamento R$ 45,00 ( meia ) + 1kg Alimento

Pontos de venda físicos:

PIRRALHOS CABELEIREIROS ( Unidade Bueno e Alphamall) Horário comercial

ÓTICAS VIDA (Flamboyant, Araguaia Shop. e Setor Aeroporto ) Horário comercial

LEITURA (Goiânia Shopping) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

LOJAS SEALS ( Shop.: Bougainville) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

Vendas ON LINE 24 horas: originalingressos.com