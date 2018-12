Goiânia recebe espetáculos do Circo de Pau a Pique

O projeto Circo de Pau a Pique apresenta nesta sexta-feira (7), dois espetáculos gratuitos em Goiânia. As apresentações serão realizadas às 16h e às 20h, na Rua G 01, quadra APM 11, ao lado da Escola Municipal de Tempo Integral do Setor Grajaú. A iniciativa é apoiada pela Enel Distribuição Goiás e retoma um tradicional formato circense, iniciado no século XX, em que a estrutura do circo era feita de madeira e o público assistia ao espetáculo em pé.

A turnê do Circo de Pau a Pique irá repetir uma rota que foi muito percorrida pelos primeiros circos que se apresentaram no Estado, que vai de Goiânia até a Cidade de Goiás, passando por Goianira, Inhumas, Itauçu e Itaberaí. A expectativa é de que, ao todo, 15 mil pessoas assistam às apresentações da turnê. Os espetáculos são idealizados pelo Mágico Nenê e contam com palhaços, pernas de pau, shows de mágicas, malabares, malabarismo com fogo, contorcionismo e equilibrismo. Todo este trabalho é realizado com incentivo cultural da Enel Distribuição Goiás por meio da Lei Goyazes. Projetos que estimulam a cultura são de grande importância para a Enel. De julho a novembro deste ano, mais de R$ 2,2 milhões foram investidos em 23 projetos aprovados por meio do Programa de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes.

Serviço

Apresentações Circo de Pau a Pique

Dia – sexta-feira (7).

Horário – às 16h e às 22h.

Local – Rua G 01, quadra APM 11, ao lado da Escola Municipal de Tempo Integral, Setor Grajaú, Goiânia.