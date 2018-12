O Buena Vista Shopping inovou este ano. Para a campanha Natal com Arte, o centro de compras do Setor Bueno adquiriu duas telas do consagrado artista plástico goiano Siron Franco para serem sorteadas no final do ano – a campanha vai do dia 1º a 31 de dezembro. Cada 300 reais em compras vale 1 cupom para concorrer.

As obras, da coleção pessoal do artista, são: Sala de Espera, 1º prêmio (1,63 X 1,46) e Anexo, 2º prêmio (1,88 X 1,08) e representam dois momentos especiais do processo criativo de Siron. As telas estão expostas numa sala do piso principal do Shopping – nível da Avenida T-4 – para a apreciação dos clientes, no mesmo local onde funciona o posto de troca.

Dentro da campanha Natal com Arte também ocorrem atividades culturais. Durante todos os sábados de dezembro, das 14 às 18 horas, haverá Oficinas Criativas para crianças de qualquer idade, realizadas pela Brinque Mais. Não é necessário fazer inscrição; basta comparecer e participar gratuitamente. Veja a programação:

Dia 8 – Fábrica de Slime com cores e brilhos

Dia 15 – Workshop de massinhas e esculturas

Dia 22 – Criação de Cartões Natalinos com colagens e pinturas

Dia 29 – Escola de arte com produção de tintas e pintura

Siron, orgulho goiano

Atualmente o artista é o convidado especial da Bienal SP, com a série “Césio”, além da exposição individual na galeria Marcelo Guarnieri (SP), com a série “Em Nome de Deus”. Aos 71 anos, Siron continua atuante e admirado por todos da comunidade artística nacional e internacional.

Nascido em Goiás Velho, antiga Vila Boa, em 1947, Siron mudou-se para Goiânia ainda na infância. Ao longo de sua carreira, acumulou os prêmios mais importantes do cenário artístico nacional, incluindo os prêmios nacionais e internacionais na Bienal de SP, único artista brasileiro a conseguir tal feito.

Participações em Bienais

Brasil

II Bienal de Artes Plásticas da Bahia (1968)

XII Bienal Internacional de SP (1974)

XXIII Salão Nacional de Arte Moderna (1974)

Bienal Brasil Século XX (1994)

XIII Bienal Internacional de São Paulo (1975)

Exterior

IV Bienal de Medellín (Colômbia 1981)

V Bienal de Valparaíso (Chile 1981)

IV Bienal Ibero-Americana de Auto-Retratos (México 1984)

II Bienal de Havana (Cuba 1986)

VIII Bienal de Havana (Cuba 2003)

Exposições em vários países do mundo, principalmente da Europa.

Legendas

A tela Sala de Espera: primeiro prêmio (Foto: Cristiano Borges)

Anexo: a obra do segundo prêmio (Foto: Cristiano Borges)

Siron: artista goiano consagrado é autor das obras (foto: Divulgação)

Vista interna do Buena Vista: é Natal (Foto: Cristiano Borges)

A decoração com explosão de luzes (Foto: Cristiano Borges)