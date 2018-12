“Natal de Brincar” é tema natalino do Passeio das Águas Shopping

Quem chega com a família no maior centro de compras do Centro-Oeste, se depara com várias opções pra se divertir e festejar. E neste final de ano, o Passeio das Águas Shopping investiu principalmente no entretenimento infantil para que o ato de brincar seja o real sentindo do Natal, unindo toda a família. Por isso, a decoração do Gigante de Goiás este ano tem como tema o “Natal de Brincar”.

O cenário mescla diversas atividades para todas as idades. Quem procura diversão no empreendimento já se depara com a maior piscina de bolinhas do mundo. O local é um grande espaço de lazer, com lounges, bebidas (não alcoólicas), snacks, salão de festa para comemorações de aniversário e confraternizações. E não há limite de idade, adultos e crianças podem entrar na brincadeira. O valor da entrada é R$ 20, de segunda a sexta-feira, e R$ 25,00 aos sábados, domingos e feriados, que corresponde à meia entrada. O cliente pode se divertir durante o tempo que quiser lá dentro (de acordo com o regulamento do espaço e horário de funcionamento do shopping).

Seguindo o roteiro deste circuito natalino, logo em frente à loja Zara, o bom velhinho está à espera das cartinhas dos pequenos com os pedidos de presente. Em seu trono, o Papai Noel troca sorrisos com quem chega e garante as melhores recordações natalinas em alguns cliques. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

O passeio fica ainda mais divertido com a decoração, que uniu a fantasia natalina e brincadeiras. Algumas casinhas foram montadas em meio às árvores de Natal, nas quais as crianças podem brincar gratuitamente em um labirinto vertical, em frente ao Polishop. Pra se perder assim em tanta diversão, em frente à loja Renner, está o inédito tobogã que leva os pequenos de um andar para o outro no shopping. Isso mesmo, você sai do parque de diversões direto para a praça de alimentação e finaliza o circuito divertido com um saboroso lanche em família.

Além disso, o Passeio das Águas Shopping pode ser visitado a pé ou de trem. Crianças e adultos poderão fazer um passeio de trenzinho elétrico pelos corredores do centro de compras. A locomotiva foi inspirada nos antigos trens de transporte de pessoas e possui dois vagões abertos, permitindo aos passageiros observar tudo o que acontece no Gigante de Goiás. A estação de embarque e desembarque está montada em frente à Saraiva e está disponível durante todo o horário de funcionamento do shopping. Os ingressos custam a partir de R$ 15,00.