Procon apreende mais de 200 kg de produtos impróprios para consumo

Em atendimento a denúncias de consumidores, agentes do Procon Goiânia fiscalizaram na manhã desta quinta-feira, 6, um estabelecimento localizado em área nobre da Capital. No local, foram encontrados produtos vencidos e outros sem especificação de validade.

Entre os itens apreendidos estavam frios e embutidos diversos já com sinais de mofo e mau cheiro. Na área de estoque, foram apreendidos cerca de 100 kg, dos quais haviam 31 kg de massa para pão e 7 kg de presunto da marca San Daniele DOP, vencido desde maio deste ano.

Ainda na área de estoque, foram encontrados cerca de 110 kg de produtos sem especificação de vencimento, entre queijo provolone, gorgonzola, diversas massas de preparo para panetone, muffim, pizza, uvas passas e manteiga. Os produtos foram apreendidos e serão descartados no Aterro Sanitário de Goiânia.

De acordo com o superintendente do órgão, José Alício de Mesquita, a denúncia foi efetuada por consumidores do estabelecimento. ‘Recebemos reclamações dos consumidores, por isso, a fiscalização foi ao local averiguar a denúncia que se mostrou procedente’, afirmou.

No ato, foi lavrado um auto de infração. O proprietário tem prazo de 10 dias para apresentar defesa. A multa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor pode variar de 640 mil a nove milhões de reais.