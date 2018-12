Sesc Férias abre inscrições 

Procurando um lugar seguro e uma programação bacana para as férias escolares? As unidades do Sesc já estão em contagem regressiva para mais uma edição do Sesc Férias, que em janeiro vai fazer a diversão da garotada com uma programação diversificada. Com vagas limitadas e preços acessíveis, as inscrições devem ser garantidas com antecedência nas unidades. O investimento pode ser feito à vista ou em 10 vezes no cartão de crédito. Fique por dentro e curta suas férias da melhor maneira!

Em Anápolis, as inscrições já estão abertas para o Sesc Férias, que será realizado de 7 a 11 de janeiro, das 13h às 19h, com jogos, brincadeiras, gincanas, trabalhos manuais, festivais recreativos, recreação esportiva e aquática, além de oficinas, contação de histórias, brinquedos infláveis e Dia de Cinema. Tudo isso para faixa etária de 5 a 12 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (62) 3902 6901.

Na unidade Faiçalville, o Sesc Férias também já está com inscrições abertas e acontecerá entre os dias 8 e 11 de janeiro, das 13h às 18h, para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. A programação inclui jogos e brincadeiras tradicionais, recreação esportiva, trabalhos manuais, gincanas e recreação aquática. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (62) 3522 6321 / 6300.

Em Jataí, o Sesc Férias será realizado de 7 a 11 de janeiro, das 13h às 19h, para crianças de 7 a 10 anos. A programação inclui jogos, brincadeiras, ginásticas, gincanas, trabalhos manuais, festa temática, festivais recreativos, recreação esportiva, recreação aquática, oficinas, palestra de educação em saúde, contação de histórias e brinquedos infláveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (64) 3605 0141 / 0133.

Já no Universitário, as inscrições para a colônia de férias Hora do Recreio começam no próximo dia 11, com vagas limitadas. Voltada para crianças de 7 a 10 anos, a programação acontecerá de 7 a 11 de janeiro, das 8h às 17h com gincanas diárias, oficinas, jogos, brincadeiras e desafios coletivos que irão mesclar brincadeiras antigas e contemporâneas. As inscrições serão realizadas a partir do dia 11 de dezembro, presencialmente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (62) 3522 6199.

Serviço

Sesc Férias abre inscrições

Anápolis

Inscrições abertas

Realização: 7 a 11/01, das 13h às 19h

Público-alvo: 5 a 12 anos

Investimento:

Dependente de trabalhador do comércio – R$ 110

Dependente de conveniado – R$ 145

Comunidade em geral – R$ 290

Mais informações: (62) 3902 6901 / 6949

Jataí

Inscrições abertas

Realização: 7 a 11/01, das 13h às 19h

Público-alvo: anos

Investimento:

Dependente de trabalhador do comércio – R$ 90

Dependente de conveniado – R$ 115

Comunidade em geral – R$ 180

Faiçalville

Inscrições abertas

Realização: 8 a 11/01, das 13h às 18h

Público-alvo: anos

Investimento:

Dependente de trabalhador do comércio – R$ 55

Dependente de conveniado – R$ 72

Comunidade em geral – R$ 110

Mais informações: (62) 3522 6321 / 6300

Universitário

Inscrições a partir de 11/12

Realização: 7 a 11/01, das 8h às 17h

Público-alvo: 7 a 10 anos

Investimento:

Dependente de trabalhador do comércio – R$ 120

Dependente de conveniado – R$ 160

Comunidade em geral – R$ 240