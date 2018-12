Show da banda Pedra 70 marca noite de sexta-feira no Lowbrow

O rock nacional dos anos 70 será o ritmo do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira (07). O som ficará por conta da banda Pedra 70, que interpretará músicas de nomes como Novos Baianos, Secos & Molhados, Tim Maia, Gal Costa, Rita Lee & Tutti Frutti e Os Mutantes, entre outros.

Criado em 2013, o grupo é formado por Grace Carvalho e Luciana Clímaco, nos vocais, Luiz Fernando Clímaco, na guitarra, Zé Henrique, na bateria, e Bruno Batata, no contrabaixo. Para o show do Lowbrow, a Pedra 70 contará com o reforço de um novo integrante, o guitarrista Yan Ferreira.

A banda, que surgiu com o propósito de reviver a década mais criativa da música brasileira, já participou de grandes eventos como Universo Paralello, Canto da Primavera, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) e ainda de um festival de melhor banda cover, em São Paulo, entre outros.

Além do show, o público poderá conferir a exposição “Feminino Entretramas”, da artista visual Cida Carneiro. A mostra, que tem curadoria de Roan Andrade, segue até 31 de janeiro, com cerca de 30 obras de arte contemporânea que simbolizam o universo feminino. A casa abre as portas às 19 horas e fica na Rua 115 nº 1.684, no Setor Sul, em Goiânia.